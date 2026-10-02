Perşembe'nin güneşi yine atv'de doğdu.

‘Güneşin Doğduğu Yer’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı atv’de.

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer,

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde

AB Sosyal Statüde %4,32 izlenme oranı ve %14,22 izlenme payı

20+ABC1'de %4,92 izlenme oranı ve %14,44 payı alarak

"iki kategoride de birinci" oldu.

3.Bölümde neler yaşandı?

Leyla'nın Emir'e kavuşması yarım kaldı

Trende oğluyla baş başa kalan Leyla, Emir'e onu hiç bırakmadığını anlattı. Emir'in ilk kez anne demesi Leyla'yı gözyaşlarına boğdu. Oğlunun kendisini bir daha bırakmamasını istemesi üzerine Leyla, ondan asla ayrılmayacağına söz verdi. Ancak anne oğulun peşinden gelen Kenan, onları tren yolunda yakaladı. Leyla'nın bütün çabasına rağmen Emir'i geri aldı. Kenan'ın itmesiyle raylara düşen Leyla, yaklaşan trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olanlara tanık olan Ceyhun, Leyla'yı raylardan çıkardı. Kenan ise onun ölümden döndüğünü fark etmeden Emir'le konağa gitti.

Leyla oğlu için Adana'da kaldı, bütün zorluklara rağmen pes etmedi

Leyla'ya yardım eden Ceyhun, kimliğinin ve pasaportunun olmamasının işini zorlaştırdığını söyledi. Önce Almanya'ya dönüp belgelerini tamamlamasını, ardından bir avukatla gelmesini önerdi. Leyla ise Emir'e verdiği sözü hatırlatarak oğlunu almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Ceyhun'un götürdüğü pahalı otelde ona borçlanmak istemeyen Leyla, gece otelden ayrıldı. Kalmak için gittiği salaş otelde bir adamın saldırısına uğrayınca kendisini demir boruyla savundu ve oradan kaçtı. Sabah iş ararken hastalanıp bayıldı. Yardımına koşan Sabiha, onu evine götürüp iyileşmesi için elinden geleni yaptı. Biraz toparlanan Leyla, oğluna ulaşmak için gece yeniden yola çıktı.

Kenan ile Ceyhun, otel dedikodusu yüzünden karşı karşıya geldi

Ceyhun'un Leyla'yı otele götürdüğü haberi Kozan ve Atahanlı ailelerinin birlikte yaptığı kahvaltı masasına bomba gibi düştü. İkisinin geceyi aynı odada geçirdiği sanılınca Kenan öfkeyle otelin yolunu tuttu. Ceyhun'la herkesin önünde yumruk yumruğa kavga etti. Otel görevlisinin Ceyhun'un odada kalmadığını söylemesiyle yanlış anlaşılma ortaya çıktı. Ceyhun, Leyla'nın raylarda ölümden döndüğünü anlattığında Kenan sarsıldı. Onu ittiği sırada düştüğünü ve trenin yaklaştığını görmemişti. İki arkadaş kavganın ardından konuşsa da Ceyhun'un Leyla'ya yardım etmesi aralarındaki gerilimi bitirmedi. Leyla hakkında duyduklarıyla gördükleri arasında kalan Ceyhun, ona karşı hislerini de görmezden gelemedi.

Hanzede'nin itirafı herkesi şaşırttı

Hanzade, çocuğu Leyla'ya kendisinin verdiğini söyleyerek Munise'ye yönelen öfkeyi üzerine çekti. Ancak Kenan'la yalnız kaldığında, Munise'yi korumak için böyle söylediğini anlattı. Kenan ona inandı; Munise de kendisini savunduğu için Hanzade'ye minnet duydu. Gül ise Hanzade'nin davranışlarından şüphelenmeye başladı.

Celadet'in korktuğu gerçek Suzi'yle yaklaştı

Celadet, Leyla'nın Adana'dan gitmeye niyeti olmadığını görünce Zeki'yi yanına çağırdı. Ondan Leyla'yı uzaklaştırmanın bir yolunu bulmasını istedi. Asıl korkusu, Kenan'ın yıllar önce Leyla'ya kurdukları tuzağı öğrenmesiydi. Celadet bu endişeyi yaşarken, geçmişi bilen Suzi de Adana'ya geldi ve Kozan konağının adresini sordu.

Leyla gizlice konağa girip oğluna kavuştu

Leyla gece gizlice Kozan konağına girdi ve Emir'in odasını buldu. Annesinin geldiğini anlayan Emir ona sarıldı. Anne oğul birbirlerine sarılarak uyudu. Onları bulan Gül, odanın kapısını dışarıdan kilitleyip konak halkına haber verdi. Kenan, hemen Emir'i odadan çıkardı. Leyla hiç değilse oğlunu görmesine izin vermesi için yalvardı, Leyla gitmek istemeyince Kenan onu zorla arabaya bindirip Üçkuyu'daki bağ evine götürdü.

Ceyhun'un teklifi Leyla'yı sarstı, Kenan her şeyi duydu.

Leyla, geçmişte kendisine Zeki tarafından tuzak kurulduğunu anlatmaya çalıştı. Kenan, onun hakkındaki suçlamalara inanmaya devam etti. Bir zamanlar Leyla'ya delicesine aşık olduğunu itiraf etse de Emir'i vermeyeceğini söyleyerek onu bağ evine kilitledi. Kenan'ın Leyla'yı oraya götürdüğünü öğrenen Ceyhun bağ evine geldi. Yanında getirdiği parayla Leyla'nın Adana'da hayat kurabileceğini, avukat tutup Emir için mücadele edebileceğini söyledi. Ancak bunun karşılığında bir şartı vardı: Leyla'nın onunla bir gece geçirmesini istedi. Leyla duydukları karşısında donup kalırken, bağ evine gelen Kenan da Ceyhun'un teklifini duydu.