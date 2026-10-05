Kenan, Leyla ve Ceyhun bağ evinde karşı karşıya!

Ceyhun'dan Leyla'ya : "Benimle bir gece!"

Kenan, Ceyhun'un teklifine tanık oldu!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Güneşin Doğduğu Yer'in üçüncü bölüm finalinde Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı bir gecelik teklif, hem Leyla'yı hem de Kenan'ı şoke etti!

"Ben, Leyla'ya aşık oldum"

Para karşılığında benimle bir gece!

Oğluna kavuşmak için mücadele eden Leyla'ya para dolu bir çanta getiren Ceyhun, yardımının karşılığında tek bir şart öne sürdü: 'Benimle bir gece…' Leyla duydukları karşısında donup kalırken, o sırada bağ evine gelen Kenan da bu teklife tanık oldu. Üçlünün şoke olduğu anda sona eren bölümün ardından Leyla'nın teklife vereceği yanıt ve Kenan'ın nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.

Ceyhun'dan beklenmedik itiraf: Ben, Leyla'ya aşık oldum!

Leyla'ya yaptığı teklifin ardından Ceyhun'un 'Ben, Leyla'ya aşık oldum' sözleri, yeni bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri oluyor. Ceyhun'un duygularını açıklaması, çocukluk arkadaşı Kenan'la arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

Kenan ve Leyla arasında neler olacak?

Tanıtımda Kenan ile Leyla'nın yakınlaşması da yeni bölüme dair merakı artırıyor. Yaşananların ardından ikili yeniden birbirine yaklaşabilecek mi? Leyla'nın Emir'e kavuşma mücadelesinde Kenan'ın bir sonraki adımı ne olacak?