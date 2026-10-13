Dönüşü muhteşem oldu

atv’nin sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, iki haftalık aranın ardından dün akşam 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Pazartesi akşamına damga vuran dizi, tüm kategorilerde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvede yerini aldı.

atv'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", iki haftalık aranın ardından dün akşam 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Pazartesi akşamına damga vuran dizi, tüm kategorilerde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvede yerini aldı.

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi Altı Üstü İstanbul'un heyecan ve duygu dolu bölümünde, Emir ve Uzay'ın öldüğüne inanan aileler gözyaşlarına boğulurken, saklanan gerçekler ve beklenmedik yüzleşmeler izleyiciyi ekran başına kilitledi.

"Altı Üstü İstanbul" 16.bölümü ile; Tüm Kişiler'de %7,51 izlenme oranı ve %22,40 izlenme payı AB'de %4,80 izlenme oranı ve %16,23 izlenme payı 20+ABC1'de %7,05 izlenme oranı ve %20,31 izlenme payı alarak tüm kategorilerde 1. sıraya yerleşti.

16.Bölümde Neler Oldu?

Emir ve Uzay'ın mezarlarından çıkarılan cesetlerin üzerinden kimlikleri çıkınca aileleri yıkıldı. Ancak Zehra'nın bildiği gerçek bambaşkaydı: Emir ve Uzay, gizli bir polis operasyonuyla son anda kurtarılmıştı. Operasyonun gizli kalması için ölü gösterilen Emir, annesiyle gizlice buluştu.

Hasan, Hikmet'ten intikam almak için tersaneye giderken Emir ve Uzay da onu kurtarmaya yetişti. Emir'i karşısında canlı gören Hasan'ın şaşkınlığı sürerken polis baskınıyla ortalık karıştı. Hikmet kaçmaya çalıştığı sırada Uzay'a kardeşi Can'ın yaşadığını söyledi. Kardeşine kavuşma umuduna kapılan Uzay, Emir ve Hasan'ın üzerine silah doğrultarak Hikmet'in kaçmasına izin verdi.

Uzay, kardeşi Can'a ulaşmak için neleri göze alacak? Emir ve Hasan, onun kararını değiştirebilecek mi?

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!