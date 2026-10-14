atv'nin yeni hikayeleri Cannes'da buluştu!

Türkiye’nin sevilen yapımlarını dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşturan atv, MIPCOM’un ilk gününde düzenlediği özel lansmanda yeni sezon içeriklerini uluslararası alıcılarına tanıttı.

atv'den Mipcom'un ilk gününde özel buluşma!

Televizyon ve içerik sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından MIPCOM, Cannes'da dünyanın dört bir yanından yayıncı, yapımcı ve içerik alıcılarını bir araya getirirken, atv de yeni sezon yapımlarıyla fuardaki yerini aldı. MIPCOM'un ilk gününde düzenlenen özel lansman davetinde, atv'nin yeni dönemde uluslararası yolculuğa çıkacak yapımları "Güneşin Doğduğu Yer", "Altı Üstü İstanbul", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ." özel gösterim ve sunumlarla tanıtıldı.

atv'nin yeni yapımları Cannes'da tanıtıldı!

atv İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar'ın açılış konuşmasıyla başlayan gecede, atv'nin yeni sezon içerikleri uluslararası konuklarla buluştu. Farklı türlerdeki hikâyeleri ve güçlü oyuncu kadrolarıyla öne çıkan yapımlar, Cannes'da izleyicilerin ve sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

Gecede "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit de yer aldı. Cannes'da uluslararası alıcılarla bir araya gelen Özçivit, dizinin heyecanını ve yeni projesine dair düşüncelerini davetlilerle paylaştı.