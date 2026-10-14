Emeklilik hayaline milyonluk destek

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 38.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 38. bölüm yarışmacısı Mersinli çiftçi Naciye Şahin oldu. 57 yaşındaki Naciye, kazanacağı parayla BAĞ-KUR borcunu ödeyerek emekli olmayı ve evinin çatısını yaptırmayı hedefledi.

18 numaralı kutuyla yarışan Naciye, daha ilk turda 5 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük kayıplarla başladı. Çocukluğundan beri kamera karşısında olmayı hayal ettiğini anlatan Naciye, stüdyodaki kameraları öperek yarışmanın en renkli anlarından birine imza attı. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla geceye renk katan Naciye, ailesinin görüntülü olarak yayına bağlanmasıyla duygusal anlar da yaşadı.

İlk turlarda yaşadığı büyük kayıplara rağmen oyununu toparlamayı başaran Naciye, 5. turda 1 TL, 250 TL ve 10 TL'lik üç mavi kutuyu peş peşe açtırdı. Gelen 660 bin TL'lik banka teklifini reddederek şansını bir tur daha deneyen Naciye, 6. turda 10 bin TL ve 500 bin TL'lik kutuları açtırdı. Bankanın teklifi 1 milyon 400 bin TL'ye yükselince daha fazla risk almayan Naciye, teklife "varım" dedi ve yarışmadan 1 milyon 400 bin TL kazanarak ayrıldı.

Gecenin sonunda Naciye'nin 18 numaralı kutusundan 25 bin TL çıktı. Böylece kendi kutusundaki tutarın çok üzerinde bir kazançla yarışmadan ayrılmış oldu. Kutusundan çıkan Idefix hediye çeki de Naciye'ye hediye edildi.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!