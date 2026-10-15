Teklifleri reddetti, şansını kendi kutusunda aradı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 39.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 39.bölüm yarışmacısı Tokatlı Kardelen Kasaroğlu oldu. 26 yaşındaki Kardelen, kazanacağı parayla düğün masraflarını karşılamak için sattığı arabasının yerine yeni bir araba almayı hedefledi.

20 numaralı kutuyla yarışan Kardelen, ilk turda 3 milyon TL'lik kutuyu açtırarak oyuna büyük bir kayıpla başladı. Kutu seçimlerinde sık sık karar değiştiren ve arkadaşlarının fikirlerine başvuran Kardelen, banka tarafından da "en kararsız yarışmacı" olarak nitelendirildi. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Kardelen, zor geçen çocukluk yıllarını ve anne babasına karşı içinde kalan kırgınlıkları anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Ailesinin stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşayan Kardelen, eşi Serkan için "hayatımın en büyük mükâfatı" sözlerini kullandı.

5. turda 25 TL, 10 TL ve 500 TL'lik üç mavi kutuyu peş peşe açtıran Kardelen, gelen 600 bin TL'lik banka teklifini reddetti. 6. turda 2 milyon TL ve 750 bin TL'lik kutuları kaybetmesine rağmen oyunda kalan 5 milyon TL'ye güvenen Kardelen, 825 bin TL'lik teklife de "yokum" diyerek risk aldı. Ancak sonraki turda 5 milyon TL'lik kutuyu açtırınca oyunun seyri tamamen değişti.

Son iki kutuya 500 bin TL ve 25 bin TL'yle giren Kardelen'e bankadan 190 bin TL'lik son teklif geldi. Bu teklifi de reddederek şansını kendi kutusundan yana kullanan Kardelen'in 20 numaralı kutusundan 500 bin TL çıktı. Böylece Kardelen, 825 bin TL'lik teklifi reddettikten sonra yaşadığı büyük kayba rağmen gecenin sonunda yarışmadan 500 bin TL kazanarak ayrıldı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!