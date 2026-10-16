Ceyhun Leyla için herkesi karşısına aldı Kozan'da dengeler değişti!

atv’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin yönettiği ‘Güneşin Doğduğu Yer’, dün akşam beşinci bölümüyle ekrana geldi.

5. Bölümde neler yaşandı?

Ceyhun'un yardımı, Celadet'in planını bozdu

Evinde bulunan altınlar nedeniyle hırsızlıkla suçlanan Leyla, Munise'yle birlikte karakola götürüldü. Kızını almak için Hanzade'yle yola çıkan Celadet, kurduğu tuzağı anlattı. Hanzade planı desteklerken Kenan'ın olanlardan habersiz olduğu ortaya çıktı. İhbarı Zeki'nin yaptığını öğrenen Ceyhun, tuzaktan şüphelenerek avukat Adil'den yardım istedi. Leyla ile Munise serbest kaldı ancak karakol çıkışında gerilim büyüdü. Leyla'nın kendisini suçlaması üzerine Celadet ona tokat attı. Ceyhun araya girip Leyla'yı korudu. Munise, Emir'i annesine kimin götürdüğünü öğrenmek için Leyla'ya gittiğini açıkladı. Celadet cevap istese de Leyla, Hanzade'nin adını vermedi. Leyla, kendisini rahat bırakmasını istese de Ceyhun daha sonra evine giderek çirkin teklifi için yeniden özür diledi. Leyla, yardımlarına minnettar olduğunu ancak tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu anlattı. Ceyhun ise Berlin'de Zeki'yi görüp görmediğini sorarak geçmişte yaşananları da araştırmaya başladı.

Zeki'nin itirafı, Kenan ile Ceyhun arasındaki gerilimi arttırdı

Leyla'nın evine altınları kimin koyduğunu öğrenmek isteyen Ceyhun, Zeki'yi konuşmaya zorladı. Zeki, planın Celadet'e ait olduğunu, Kenan'ın haberi olmadığını söyledi. Zeki, Kozanlara öfkesi büyüdüğü için Ceyhun'la aileyi birbirine düşürmekten de memnun oldu. Ardından Kenan'la konuşan Ceyhun, Leyla'ya yapılanlara tepki gösterdi. Kenan, onu çok sevdiğini ve hala acı çektiğini anlatsa da geçmişte gördüklerini unutamadığını söyledi. Ceyhun, Leyla'nın Berlin'de de bir tuzağa düşmüş olabileceğini dile getirip Kenan'a onu kıskanıp kıskanmadığını sordu. Öfkelenen Kenan ise arkadaşından Leyla'dan uzak durmasını istedi.

Kenan'ın Sacit'le kavgası ölüm haberiyle sonuçlandı

Tarlada Sacit'in bir işçiyi dövdüğünü gören Kenan, kendisi ve eşleri hakkında söylediklerini de duyunca öfkesine hakim olamayıp ona vurdu ve gitmesini istedi. Sacit'in bıçakla saldırması üzerine kendisini korumak için onu itmesiyle Sacit başını taşa çarparak ağır yaralandı. Onu hastaneye götüren Kenan, İhsan'ı arayıp yardım istedi. Sacit'in ölmesi ihtimaliyle kendisini suçlayan Kenan, durumunu yakından takip etti. Ancak Emir'in doğum günü sırasında konağa gelen telefonla ölüm haberi ulaştı. Telefonu açan Gül, haberi Zeki'ye vererek Kenan'ın artık katil olduğunu söyledi.

Kenan, Leyla'yı aklından çıkaramadığını itiraf etti

Yaşadıklarını Leyla'ya yaptıklarının karşılığı olarak gören Kenan, Leyla'nın da kendisi gibi üzülmesini istediğini söylerken onu bir an olsun aklından çıkaramadığını itiraf etti. İhsan, Hanzade'yle evliliğini ve iki ailenin bağlarını hatırlatarak bu aşkın artık mümkün olmadığını söyledi. Kenan bunu bilse de duygularından kurtulamadı.

Kenan, Celadet'in Leyla'ya kurduğu tuzağa tepki gösterdi

Celadet'in ailesini korumak için yalan ve iftirayı göze aldığını açıkça söylemesi, Kenan'a annesinin başka bir yönünü gösterdi. Böylece geçmişte yaşananlara dair kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı.

Ceyhun, Leyla'nın yanında olduğunu herkese ilan etti

Emir'in doğum günü için Kozan çiftliğinde düzenlenen kutlamada aile ve davetliler bir araya geldi. Pasta kesilmek üzereyken Ceyhun, elinde oğlu için hazırladığı pastayı taşıyan Leyla'yla birlikte bahçeye girdi.İkisini gören aile donakalırken Suzi, ablasını fark edince saklandı. Ceyhun, Leyla'nın oğlu mumlarını üflerken yanında olmak istediğini söyledi. Kenan tam tepki gösterecekken Leyla'nın elini herkesin önünde tuttu. Artık yalnız olmadığını, ona zarar vermek isteyenlerin karşısında kendisini bulacağını ilan etti. "Leyla artık benim himayemde!" sözleri Kenan'ı şoke ederken Devran'ın öfkesini büyüttü.Ceyhun'un Leyla'yla birlikte kutlamaya katılması ve herkesin önünde elini tutması, Kozan çiftliğine bomba gibi düştü.

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümüyle Perşembe akşamı atv'de!