Müge Anlı'da 10 yıllık kaybın ardından cinayet itirafı!

İlknur ve Selma Düzgün gözaltına alındı!

atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında araştırılan Mehmet Çabuk dosyasında önemli gelişmeler yaşandı. 2016 yılında, 27 yaşında ve bir çocuk babasıyken kaybolan Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün ile kayınvalidesi Selma Düzgün, dün yayın sonrasında gözaltına alındı. Başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün ise Mehmet Çabuk'u öldürüp evin bahçesine gömdüğünü itiraf ettiği açıklandı.

"Eşimle ben tanıştırdım, birlikte gittiler, İbrahim tek döndü!"

Dünkü yayında daha önce anlatmadığı ayrıntıları paylaşan İlknur Düzgün, Mehmet Çabuk'la evliliği sürerken internet üzerinden tanıştığı İbrahim Ozan Düzgün'le ilişki yaşadığını kabul etti. İbrahim'in Ankara'ya gelerek aynı apartmana yerleştiğini anlatan İlknur, onu eşi Mehmet'le tanıştırdığını ve Mehmet'in aralarındaki ilişkiden haberdar olmadığını söyledi. İlknur'un anlatımına göre Mehmet ile İbrahim, Mersin'e yerleşip ev tutmak üzere Ankara'dan birlikte ayrıldı. Ancak birkaç gün sonra yalnızca İbrahim geri döndü. Mehmet'in nerede olduğunu sorduğunda kendisine "Yurt dışına gitti, artık gelmeyecek" denildiğini aktaran İlknur, daha sonra kızıyla birlikte İbrahim'in getirdiği araca binerek Osmaniye'ye gittiklerini anlattı. Mehmet'i son kez Ankara'da gördüğünü savundu. Müge Anlı, İlknur'un eşinin akıbetini neden sorgulamadığını ve İbrahim'in anlattıklarına nasıl inandığını sorarken, İlknur cinayete tanık olmadığını ve olayın ayrıntılarını bilmediğini öne sürdü. Osmaniye'ye gittikten kısa süre sonra İbrahim'le düğün yaptıklarını da açıklayan İlknur'un anlatımı, önceki ifadeleriyle arasındaki çelişkileri yeniden gündeme getirdi.

"Öldürdüm, evin bahçesine gömdüm!"

Mehmet Çabuk'un kız kardeşi Aynur'un başvurusuyla ele alınan dosyada, eski eş İlknur Düzgün'ün dün yaptığı açıklamaların ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İlknur, Mehmet ile o dönem ilişki yaşadığı İbrahim'in birlikte yola çıktığını, yalnızca İbrahim'in geri döndüğünü anlatmış; cinayetin Osmaniye'de işlendiğini söylemişti. Bugünkü yayında aktarılan bilgilere göre İbrahim Ozan Düzgün, cezaevinde cinayet büro ekipleriyle görüşmek istediğini belirterek itirafta bulundu. Savcılıkta da ifadesini yineleyen Düzgün, Mehmet Çabuk'la 26 Ocak 2016'da Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini, ertesi gün aralarında çıkan tartışmada başına sert bir cisimle vurarak onu öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü söyledi.

Stüdyodan emniyete

Yayındaki açıklamalar üzerine verilen gözaltı kararı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uygulandı. İlknur Düzgün stüdyodan, Selma Düzgün ise kaldığı otelden alınarak sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. İlknur, gözaltına alınırken "Ben bir şey yapmadım" sözlerini tekrarladı. Selma Düzgün de cinayetten haberi olmadığını savundu. Osmaniye'den İstanbul'a gelen cinayet büro ekiplerinin, iki ismi soruşturma işlemleri için Osmaniye'ye götüreceği bildirildi.

İzleyicinin beton iddiaso dikkatleri bahçeye çevirmişti

Önceki yayınlarda telefonla bağlanan bir izleyici, İlknur ile İbrahim'in düğününden önce evin arka tarafında kazı yapıldığını ve beton döküldüğünü ileri sürmüştü. Eve gittiklerinde betonun yeni döküldüğünü fark ettiğini anlatan izleyici, "Emniyet bence oraya bakmalı" sözleriyle bölgenin incelenmesini istemişti. Daha sonraki bağlantısında ise ekrana getirilen fotoğraftaki alanı doğrulamıştı. İlknur, betonun daha sonra köpek kafesleri yapılırken döküldüğünü savunmuş; Selma Düzgün ise evin arkasında odunluk yaptırdığını söylemişti. Tarafların açıklamalarındaki farklılıklar Müge Anlı'nın sorularıyla gündeme taşınmıştı.

İtirafın ardından kazı başladı

Sabah saatlerinde cezaevinden çıkarılan İbrahim Ozan Düzgün, yer gösterme işlemi için Osmaniye'deki eve getirildi. Düzgün'ün gösterdiği noktada, Cumhuriyet savcısı ve cinayet büro ekiplerinin gözetiminde iş makinesiyle kazı başlatıldı. Mehmet Çabuk'a ait kalıntıların bulunması için çalışmaların sürdüğü aktarılırken, yayındaki son bağlantı itibarıyla henüz bir bulguya ulaşıldığı açıklanmadı.

"Yüzü gülmeyen taraf bizdik!"

İlknur'un polis merkezinde program ekibine "Vicdanım çok rahat, üzerimden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyorum" dediğinin aktarılması üzerine Aynur Çabuk tepki gösterdi. "Ben abimi her sorduğumda yıllardır yüzü gülüyordu. Yüzü gülmeyen taraf bizdik" diyen Aynur, yaşadıkları acıyı dile getirdi. Ağabeyinin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvuran Aynur, "İyi ki sana gelmişim" sözleriyle teşekkür etti. Müge Anlı ise "Sen de iyi ki geldin Aynur. Asıl en büyük alkışı sen hak ediyorsun" diyerek karşılık verdi. Anlı, yayınlardaki açıklamaları ihbar kabul ederek harekete geçen Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına, Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekiplerine ve gözaltı işlemlerini gerçekleştiren Eyüpsultan emniyet ekiplerine teşekkür etti.