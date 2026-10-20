Herkes onları izledi!

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan dolu 17. Bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu.

Emir'in mahalleye dönüşü sevinç yaratırken, kardeşini bulmak için Hikmet'le anlaşan Uzay'ın kararı herkesi tehlikeye attı. Hikmet'in son sözleri ise bölümün çarpıcı finaline damga vurdu. Altı Üstü İstanbul, aldığı izlenme oranlarıyla Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

"Altı Üstü İstanbul" 17. Bölümü ile; Tüm Kişiler'de %7,47 izlenme oranı ve %21,33 izlenme payı 20+ABC1'de %6,66 izlenme oranı ve %18,74 izlenme payı alarak iki kategoride de 1. sıraya yerleşti.

17.Bölümde neler oldu?

Emir'in yaşadığını öğrenen ailesi büyük mutluluk yaşarken Uzay, babasını gizlice takip ederek annesini hayatta buldu. Kardeşi Can'ın da yaşadığını öğrenen Uzay, onun kimliğini öğrenmek için Hikmet'in teklifini kabul etti. Naz ve Melek'i dedeleriyle buluşmaya götürdüğünde ise Hikmet'in kızları yurt dışına kaçırmak istediği ortaya çıktı.

Bu sırada Bayram'ın geçmişiyle ilgili gerçek de gün yüzüne çıktı. Yıllar önce küçük Can'ı Hikmet'in emriyle kaçıran Bayram, Can'ın Hasan olduğunu ilk kez Hikmet'ten öğrenince yıkıldı. Nihal ile İbo'nun nişanında Emir ve Hasan'a duyguyla sarılan Bayram, öğrendiği gerçekle nasıl yüzleşeceğini bilemedi.

Issız arazideki buluşmada Hikmet, kaçırttığı Soner'in hayatını tehdit ederek pasaportları istedi. Uzay ise kardeşinin kim olduğunu öğrenmeden pasaportları vermeyi reddetti. Hikmet'in Uzay'ı vurdurmak üzere olduğu sırada Emir, Hasan ve polis yetişti. Çıkan çatışmada Naz ile Melek kurtarılırken Hikmet vuruldu. Ölmeden önce söylediği "Bayram kaçırdı…" sözlerini duyan Hasan, dehşet içinde Emir'e baktı.

Hasan, Hikmet'in son sözlerinin ardından Bayram'la yüzleşecek mi? Uzay, kardeşi Can'ın kim olduğunu öğrenecek mi?

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!