Diyarbakırlı Umut'un heyecan dolu yarışması

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 40.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 40.bölüm yarışmacısı Diyarbakırlı Umut Günaydın oldu. 33 yaşındaki Umut, kazanacağı parayla dükkânını daha da büyütmek ve yatırım yaparak hayalinin peşinden gitmeyi hedefledi.13 numaralı kutuyla yarışan Umut, ilk turda 5 milyon TL'lik kutuyu açtırmasına rağmen motivasyonu ve inancıyla enerjisini herkese hissettirmeyi başardı. Yarışma süresince babasıyla olan kuvvetli bağından bahseden Umut vazgeçmedi. İlk turun kalan 2 kutusunda bulduğu mavi kutularla umudunu diğer turlara taşıdı.

1. turdan önce 1 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla birlikte gerilim artsa bile 3. turda bulduğu mavi ve sarılar ile bankadan gelen teklifi artırdı. Bankanın 200.000 TL'lik teklifine çok fazla düşünmeden, büyük bir motivasyon ile "yokum" diyerek teklifi reddetti. Her şey yolunda giderken turun son kutusunda 8 numaralı kutuyla yarışan Mete'nin 2 milyonu açması Umut'un moralinin bozulmasına sebep oldu. Buna rağmen çiğ köfteci dükkânını büyütme hayali olan Umut, bankanın verdiği 325.000 TL'lik teklife de "yokum" diyerek hayallerini bir sonraki tura taşıdı.Her renkten birer kutu açtırdıktan sonra bankanın 660.000 TL'lik teklifiyle karşılaşan Umut, kararını vermek için düşündü. "hayallerim daha büyük" diyen Umut, bu teklife de "yokum" dedi.

Bir sonraki turda 19 numaralı kutunun sahibi serhat, 3 milyon TL'lik büyük kutuyu açınca tüm yarışmacıların ve Umut'un gerilmesine sebep oldu. Sonrasında gelen kutu da sarı olunca para ağacında olan 5 milyon TL'yi koruması ona Umut oldu. Bankanın verdiği 800.000 TL'lik teklife "varım" diyerek teklifi kabul etti.Sonrasında "devam etseydi?" sorusunun cevabına bakıldı. Laura'nın kutusundan 100 TL çıkmasıyla heyecan artsa da Murat'ın kutusundan 5 milyon TL çıkması, Umut'un doğru kararı verdiğini gösterdi. Kendi kutusundan ise 250 TL çıktı.