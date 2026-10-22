Risk aldı, yarışmadan mutlu ayrıldı!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 41.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 41.bölüm yarışmacısı Firdes Akman oldu. 43 yaşındaki Firdes, yarışmadan kazanacağı ödül ile kızının eğitimine katkıda bulunmak istediğini söyledi.

4 numaralı kutu ile yarışan Firdes, ilk turlarda yarışmaya istediği gibi başlayamadı. İlk turun başında 2.000.000 ve 5.000.000 lira değerindeki kutuları açtırmasının ardından büyük üzüntü yaşadı. Bankanın ilk teklifi olan 43.000 lirayı kabul etmedi.

2. Turun sonunda son 5.000.000 liralık kutuyu da açtırdıktan sonra büyük hayal kırıklığı yaşayan Firdes'i, stüdyodaki annesi ve kız kardeşi teselli etti.

İki büyük ödülü de ilk turlardan kaybeden Firdes, ikinci turda da bankanın 52.000 liralık teklifini kabul etmeyerek yarışmaya devam etti.

3. Ve 4. Turda art arda mavi ve sarı kutular açtıran Firdes, bankanın verdiği 180.000 liralık teklifi kabul etmedi. 5. Tura geldiğinde açtırdığı 750.000 ve 3.000.000 liralık kutularla para tablosunu riskli duruma getirdi.

Yıllardır kızını tek başına büyüttüğünü, hayatla hep mücadele içinde olduğunu anlattığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyodaki herkesi duygulandırdı. Kızının ve babasının yayına görüntülü olarak bağlanmasının ardından yarışmaya tekrar tutundu.

6. Tura gelindiğinde peş peşe açtırdığı mavi kutularla bankanın teklifini 570.000 liraya yükseltti. Yarışmacı arkadaşları parayı alıp gitmesini söylese de "kızım devam etmemi isterdi'' diyerek bankanın teklifini reddetti.

7. Tura geldiğinde yine 2 mavi kutu açtıran Firdes'e bankanın teklifi bu defa 1.250.000 lira oldu. Para ağacında kalan 500.000 ve 3.000.000 lira Firdes'i uzun süre düşündürdü.

Daha fazla risk almak istemeyen Firdes, kızının hayallerini bu parayla gerçekleştirebileceğini söyleyerek bankanın teklifine "varım" dedi.

"Ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Kendi kutusundan 500.000 lira, Murat'ın kutusundan 3.000.000 lira çıkması, Firdes'in doğru karar verdiğini gösterdi. Firdes yarışmadan mutlu ve kazanmış şekilde ayrıldı.



Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!