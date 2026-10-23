Altı Üstü İstanbul'un 18. Bölümünde neler olacak?

Pazartesi akşamlarına damga vuran Altı Üstü İstanbul'un 17. bölümünde nefesler tutuldu. Öldüğü zannedilen Emir ve Uzay ve yeniden evlerine döndü. Ziyankar'da büyük bir sevinç yaşanırken, Galip'in attığı tokat Uzay'ın kalbinde büyük bir yankı buldu. Peki Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Yayınlandığı günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen Pazartesi akşamlarına damga vuran Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü merakla bekleniyor. Geçmişe dayanan büyük sır ortaya çıkacak mı?

Her şey yeniden alevleniyor!

Hikmet'in ardından kapanması beklenen hesaplar, Uzay'ın öfkesiyle yeniden alevlenir. Herkesten tek tek intikam almaya kararlı olan Uzay, yıkıcı hamlelerini ardı ardına sıralar. Bayram'ın sakladıkları ailesini zorlu bir sınavdan geçirirken, Emir annesinin yanında durmaya çalıştıkça omuzlarındaki yük ağırlaşır.

Fahriye, yıllar sonra iki kızını aynı çatı altında buluşturmanın sevincini yaşarken Naz ve Melek arasındaki hesaplaşma sürer. Naz'ın yardım etmek için attığı bir adım Emir'le ilişkisini zorlarken Melek'in tepkileri işleri daha da karıştırır. Hasan ise öğrendiği sırrın ağırlığı altında, kardeşi ve gerçekler arasında sıkışır.

Geçmişin izini süren Galip ve Bayram için zaman daralmaktadır. Emir, sevdiklerini ayağa kaldırmak için bütün hayallerini son bir umuda bağlar. Ancak bu umuda tutunurken Uzay'ın hayatını altüst etmek üzere olduğundan habersizdir…