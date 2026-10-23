Güneşin Doğduğu Yer en çok izlenen dizi oldu!

Dün akşam altıncı bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

Kenan ile Ceyhun, Leyla için karşı karşıya geldi

Emir'in doğum günü için Kozan Konağı'nda bir araya gelen aileler, Ceyhun'un Leyla'yı elinden tutarak getirmesiyle şok oldu. Leyla'nın yanında olduğunu herkesin önünde gösteren Ceyhun'a öfkelenen Kenan, İhsan'ın engelleme çabasına rağmen arkadaşının üzerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kutlama yarıda kalırken Kenan'ın Leyla için 'benim karım' demesi, Hanzade'ye kocasının geçmişinden kopamadığını bir kez daha hissettirdi. Gerilim sürerken Emir'in dereye düştüğü haberiyle herkes panikle yardıma koştu.

Emir'in yaşadığı tehlike, Kenan ile Leyla'yı yan yana getirdi



Oyuncağını almak isterken dereye düşen Emir'i gören Leyla, düşünmeden suya atladı. Kenan da arkasından girerken akıntıyla sürüklenen oğluna ulaşmaya çalışan Leyla, sonunda onu yakaladı. Ancak ikisinin yeniden suya kapılması üzerine yetişen Kenan, anne oğulu birlikte kurtardı. Korku dolu anların ardından Kenan, Leyla ve Emir'in birbirine sarılması, Hanzade ile Ceyhun'u huzursuz etti.

Kenan cinayet suçlamasıyla tutuklandı



Sacit Temiz'in ölüm haberinin ardından gözaltına alınan Kenan'ı çıkaracağını düşünen Hanzade, Celadet'in başka bir avukat çağırmasına tepki gösterdi. Kenan'ın tutuklanmasıyla gerilim daha da büyüdü. Sacit'in ölümünden kendisini sorumlu tutan Kenan cezasını çekmeye hazır olduğunu söylerken Celadet, oğlunun cezaevine girmesinden Hanzade'nin deneyimsizliğini sorumlu tuttu.

Leyla, oğlunun doğum gününü gizlice kutladı



Kenan'ın karakola götürülmesinin ardından Leyla'nın oğlundan ayrılmasına gönlü razı olmayan Ahsen, Celadet'in yasaklarına rağmen anne oğlu kendi evinde buluşturdu. Munise de Celadet'in yere attığı pastayı düzelterek bu gizli buluşmaya katıldı. Munise bu anların fotoğraflarını çekti Ancak Munise'nin bastırmak için Ejder'e bıraktığı fotoğraflar, gizli kutlamanın ortaya çıkma ihtimalini doğurdu.

Leyla'nın cezaevi ziyareti Kenan'ı derinden etkiledi



Kenan'ı cezaevinde ziyaret eden Leyla, Emir'den ayrı geçirdiği üç yılın acısını anlatarak onu gözyaşlarına boğdu. Yine de kendisi için kötülük dilemediğini, oğlunu kucağına verdiğinde sevdiği eski Kenan'ı gördüğünü söyledi. Sacit'in ailesine kan parası teklif etmek için hastaneye giden Celadet ise cenazelerin kaydında yanlışlık yapıldığını ve Sacit'in hayatta olduğunu öğrendi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kenan serbest kaldı.

Suzi, Celadet'in olanına boyun eğmedi



Kenan'ın Suzi'nin konakta kalmasından kuşkulanmaya başlaması üzerine Celadet, onu Mersin'e göndermek istedi. Ancak Suzi, Alman avukatının hem nerede olduğunu hem de Leyla'ya kurulan tuzağı bildiğini açıklayarak bu plana karşı çıktı. Kendisinden iki gün haber alınamazsa avukatının polise gideceğini söylemesi, Celadet'in elini kolunu bağladı. Öte yandan Hanzade ile Devran'ın telefonda kendisini çekiştirdiğini duyan Celadet'in gelinine ve eski dostuna güveni sarsıldı. Kenan'ın Leyla'dan kopamadığını görmesi ise ailesi ve ortaklıkları için duyduğu kaygıyı artırdı.

Kenan'dan Leyla'ya beklenmedik teklif



Leyla'yla konuşmak için mahalleye giden Kenan, onu Ceyhun'un arabasına binerken görünce takip etmeye başladı. Bir çay bahçesinde Leyla'ya aşkını anlatan Ceyhun'un onun elini tutmasıyla gördüklerine daha fazla dayanamayan Kenan uzaklaştı. Bu yüzden Leyla'nın elini çekip tek derdinin oğlu olduğunu söylediğine ve Ceyhun'u reddettiğine tanık olamadı. Sonrasında eve dönen Leyla, karşısında Kenan'ı buldu. Kenan, Leylaya yakın davranarak onun için bir ev tuttuğunu Emir'i de getireceğini ve bundan sonra üçü birlikte yaşayacaklarını söyledi. Kenan'ın bu beklenmedik kararı karşısında Leyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.