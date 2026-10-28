Celadet, Leyla için harekete geçer!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ‘Ketche’ Hakan Kırvavaç’ın oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Kenan'ın şok edici hamlesi Leyla'nın aklını karıştırır. Kenan kararını ailesiyle paylaşamadan Adana sokaklarında dedikodular hızla yayılmaya başlar.Hanzade'nin korktuğu başına gelirken aldığı bir başka kötü haber, Kenan'la evliliğini kurtarmak için onu çaresiz bir mücadeleye sürükler.

Hanzade öfkesini Leyla'dan çıkarmak ister ancak beklediğinden çok daha sert bir tepkiyle karşı karşıya kalır. Tehlikeli bir yalanla durumu kontrol altında tutmaya çalışan Celadet'in Suzi'ye dair endişeleri giderek artar. Bu sırada İhsan, Gül'e beklenmedik bir teklifte bulunur.

Ceyhun'un aldığı bir karar Devran'ı derinden sarsarken Kenan'ı duygusal bir hamle yapmaya sürükler. Kenan'ın kararı, Leyla'yı oğluna kavuşturacak mı? Celadet'in tehlikeli yalanı Kenan'ı durdurmaya yetecek mi? Ceyhun'un atacağı adım, Kenan ile Leyla'nın hayatını nasıl değiştirecek?

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.