Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 43.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 43. Bölüm yarışmacısı 66 yaşındaki Mete Kökçü oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Mete, yarışmaya İstanbul'dan katıldı.

İlk turda 1.000.000 TL'lik ilk kutuyu açtırsa da kendisine belirlediği stratejiden vazgeçmeyeceğini söyledi. İkinci turda Mete'ye bankanın teklifi 135.000 TL oldu. İlk turda sadece bir kırmızı açtırmış olan Mete, ilk 5.000.000 TL'yi 3. Turda Neslişah'ın 10 numaralı kutusunda buldu. Bu turlarda bankadan gelen teklifleri kabul etmedi.

4. Turda açtırdığı ilk kutuda 750.000 TL'yi bulunca eşinin istediği kutuyu açtırmaya karar verdi ve Ecem'in 14 numaralı kutusunda maviyi buldu. Bu turdan sonra stratejisinden vazgeçen Mete, eşini ve yarışmacıları dinlemeye başladı. 5. Turun ilk kutusunda Zeynel'in 19 numaralı kutusunda son 5.000.000 TL'yi de bulunca en büyük ödüle veda etti. 5. Turda bankanın teklifi 385.000 TL oldu. Teklifi kabul etmedi.

6. Turda açtığı mavilerle bankanın teklifi 800.000 TL oldu. Son tura 1 mavi, 1 sarı ve 2 kırmızı kutuyla giren Mete, 7. Turda açtırdığı 2.000.000 TL sonrası bankanın 1.190.000 TL'lik teklifine, eşinin daha fazla riske girmesini istemediği için "varım" dedi.

"Ya devam etseydi ne olacaktı?" sorusuna cevap bulmak için açtırdığı İhsan'ın 3 numaralı kutusundan 250.000 TL, kendi kutusundan ise tam 3.000.000 TL çıktı. Kendi stratejisini devam ettirmeyip eşini dinleyen Mete, buruk bir mutluluk ile yarışmaya veda etti.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı ve Çarşamba akşamları atv'de!