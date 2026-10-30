Celadet'in yalan yemini vicdanına ağır geldi!

Celadet, oğlunun güvenini kaybetmemek için yalan yere yemin etti. Ancak yaşadığı ağır vicdani hesaplaşmayla Allah’tan af diledi.

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin son bölümünde Celadet'in oğlu Kenan'ı ikna etmek yemin ettiği sahne dikkat çekti. Oğlunun şüphelerini gidermek için yalan yere yemin eden Celadet'in ardından Allah'tan af dilediği anlar, karakterin yaşadığı vicdani hesaplaşmayı gözler önüne serdi.

Leyla'nın sözlerinin ardından annesinin Berlin'de kurulan tuzağın arkasında olabileceğinden şüphelenen Kenan, Celadet'le yüzleşti. Oğlunun soruları karşısında köşeye sıkışan Celadet, Kur'an'ı getirterek Leyla'nın yaşadıklarında hiçbir payı olmadığına yemin etti. Annesinin böyle bir yalan söyleyebileceğine ihtimal vermeyen Kenan ise gözyaşları içinde ona inandığını gösterdi.

Ancak Celadet'in yalan yemininin ardından yaşadığı iç hesaplaşma da bölümün dikkat çeken anlarından biri oldu. Allah'a sığınarak af dileyen Celadet, "Sen benim kalbimi biliyorsun. Her şeyi oğlum için yaptım, ailem için, oğlumun huzuru, mutluluğu için. Tövbe ediyorum Allah'ım, ne olur affet beni, yalvarıyorum." sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Oğlunu korumak adına söylediği yalanın ağırlığını taşıyan Celadet'in tövbesi, karakterin ailesi için yaptıklarıyla vicdanı arasında yaşadığı çatışmayı ortaya koydu.

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