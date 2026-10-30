"Güneşin Doğduğu Yer" tüm kategorilerde birinci!

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, Fifty5 Blue tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler %6,46 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı AB Sosyal Statüde %3,95 izlenme oranı ve %13,46 izlenme payı 20+ABC1’de %5,35 izlenme oranı ve %16,14 payı alarak “üç kategoride de birinci” oldu.

Kenan, Ceyhun'un teklifini öğrendi; Leyla kaçırıldı!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', dün akşam yedinci bölümüyle ekrana geldi.

7. Bölümde neler yaşandı?

Kenan'ın teklifine Leyla'dan beklediği cevap geldi

Kenan, Leyla'ya Emir'le birlikte yeniden bir aile olmayı teklif etti. Leyla hemen cevap vermese de oğluna kavuşma ihtimaliyle derinden etkilendi. Bu sırada annesi Devran'la doktora giden Hanzade, doğal yolla hamile kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu öğrendi. Tüp bebek tedavisiyle anne olabileceği söylense de duydukları karşısında yıkıldı. Muayenehanede unuttuğu kimlik için konağı arayan Doktor Esra, durumu Celadet'e de anlattı. Aldığı haberle sarsılan Celadet, Emir'in aile için önemini bir kez daha düşündü. Öfkesini Leyla'dan çıkarmak isteyen Hanzade, Teneke Mahallesi'ne giderek ondan Adana'yı terk etmesini istedi. Leyla, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyleyince tartışma kavgaya dönüştü. Hanzade, mahalleliye Leyla hakkında suçlamalar yöneltirken Leyla fabrikaya giderek Kenan'ın teklifini kabul etti.

Kenan ile Ceyhun arasında ipler koptu

Kenan, Leyla'dan uzak durmasını istedi ancak Ceyhun'un vazgeçmeyeceğini söylemesiye aralarındaki gerilim iyice büyüdü. Tartışma sırasında ikisi de silahlarını çekip havaya ateş açtı. Kenan, ortaklıklarının yanı sıra dostluklarının ve kardeşliklerinin de bittiğini söyleyerek uzaklaştı.

Kenan'ın Leyla'ya tuttuğu ev, iki aileyi karşı karşıya getirdi.

Medet, çarşıda Kenan'ın Leyla'ya ev tuttuğunu öğrendi. Haberi Celadet'e ulaştırınca Zeki evin yerini araştırmakla görevlendirildi. Konuşmayı duyan Nazlı da Devran'a haber verdi. Hanzade'yi yanına alan Devran, hesap sormak için konağa geldi. Tartışma sırasında Celadet'in Hanzade'nin telefon konuşmalarını dinlediği de ortaya çıktı. Zeki'nin ev haberini doğrulamasıyla tansiyon daha da arttı.

Leyla'nın oğluna kavuşma umudu bir kez daha yarım kaldı

Kenan, Leyla'yı alıp yeni eve götürürken Hanzade'den boşanacağını ve yeniden başlamak istediğini söyledi. Ancak Leyla, Kenan'ın masumiyetine hala inanmadığını anladı. Kendisine atılan iftirayı yalnızca unutmayı seçmesi ağırına gitti. Berlin'deki tuzağın arkasında Celadet ile Zeki'nin olduğunu bir kez daha anlatsa da Kenan'ı ikna edemedi. Bütün kırgınlığına rağmen oğluna kavuşmak için yoluna devam etti. Eve girdiklerinde Emir'e seslenen Leyla, karşısında Celadet, Devran ve Hanzade'yi buldu. Suçlamalar karşısında Kenan, Leyla'yı savundu ve eve gelmesi için kendisinin ısrar ettiğini söyledi. Ardından Hanzade'ye, Leyla'yı unutamadığını ve boşanmak istediğini açıkladı. Tam bu sırada Celadet, Hanzade'nin hamile olduğunu söyledi. Hanzade de yalanı bozmayınca Kenan neye uğradığını şaşırdı. Leyla ise bir kez daha oğluna kavuşamadan evden çıktı. Tam o sırada Ceyhun arabasıyla geldi. Leyla, Kenan'ın itirazına rağmen Ceyhun'la uzaklaştı.

Celadet'in hamilelik yalanı herkesi içine çekti

Kenan'ın ayrılmasının ardından Celadet, Hanzade'den gözyaşlarını silmesini ve evliliği için mücadele etmesini istedi. Hamile olmadığını doktordan öğrendiğini açıkladı; zamanı geldiğinde tedaviye de başvuracaklarını söyleyerek şimdilik bu yalana tutunmasını sağladı. Konakta ve Devranların evinde hamilelik haberi sevinçle karşılandı. Celadet, Kenan'ın haberi alınca hatasını anladığını anlatarak yaşananları örttü ve iki aile için kutlama yemeği hazırlattı. Devran, yalanın nereye varacağından endişelense de Celadet artık geri dönemeyeceklerini söyledi.

Celadet, Kenan'ın şüphelerini yalan bir yeminle bastırdı

Leyla'nın sözlerini aklından çıkaramayan Kenan, annesinin Berlin'deki tuzağın arkasında olabileceğini düşünmeye başladı. Konağa döndüğünde Celadet'i karşısına alıp doğrudan sordu. Celadet ise cevap vermek yerine Kur'an'ını getirtti. Kenan'ın soruyu yeniden sormasını isteyip el basarak Leyla'nın yaşadıklarında hiçbir payı bulunmadığına yemin etti. Annesinin böyle bir yalan söyleyebileceğini düşünemeyen Kenan ona inandı. Celadet, yalnızca Leyla'nın araştırılmasını istediğini kabul ederek suçlamaları yine Leyla'ya çevirdi. Kenan ise her şeye rağmen onu sevdiğini söyleyip ağladı. Celadet, oğlunu teselli ederken karısını ve doğacak çocuğunu düşünmesini istedi.

Ceyhun, Leyla'ya evlenme teklif etti

Ceyhun'un sipariş ettiği tektaşları getiren kuyumcu, Devran'ın yeni bir gerçekle yüzleşmesine neden oldu. Yüzüklerin Leyla için alındığını öğrenen Devran, öfkeyle onları Ceyhun'a fırlattı. Ceyhun ise annesinin itirazlarına rağmen Leyla'yı sevdiğini ve onunla evleneceğini söyledi. O akşam Leyla'yı haraya götüren Ceyhun, ona atlarını tanıttı. Oğlu gibi gördüğü Poyraz'ın annesini doğumda kaybettiğini, özel bakımla büyüyüp güçlense de gözlerindeki hüznün hiç geçmediğini anlattı. Poyraz'ın hikâyesinde Emir'i gören Leyla gözyaşlarını tutamadı. Ceyhun, yalnızca onu değil, oğlunu da düşündüğünü söyledi. Ardından Leyla'yı hazırlattığı masaya oturttu. Ona ilk gördüğü anda âşık olduğunu anlattı. Geçmişte yaptığı para teklifini masumiyetinden emin olmak için yaptığını savundu. Leyla'ya aşkını, hayatını ve Emir'le birlikte kuracakları bir yuvayı vaat ederek evlenme teklif etti. Leyla'nın cevabı ise duyulmadı.

Suzi'nin elindeki kayıt, Celadet'i köşeye sıkıştırdı

Celadet, Kenan'ın şüphelerinin yeniden güçlenmesinden korkarak Zeki'yi Almanya'ya göndermeye karar verdi. Suzi'yi de yanında götürmesini söyledi. Daha sonra Celadet, yirmi bin mark getirerek Suzi'den gitmesini istedi. Suzi, anlaştıkları miktarın yüz bin mark olduğunu hatırlattı. Celadet artık ona ihtiyaçları kalmadığını söyleyince teybi açtı. Kaydı duyan Celadet donakaldı. Suzi, elindeki kozla bu kez kontrolü ele geçirdi.

Kenan, Leyla'yı kaçırdı

Günora'ya gelen Ceyhun, Kenan'ın emriyle kapıda durduruldu. Güvenliği aşarak içeri girdiğinde Kenan, ortaklığın sona erdiğini söyledi. Ceyhun ise Leyla'ya evlenme teklif ettiğini açıklayıp onu kendisinin kazandığını iddia etti. Duydukları karşısında buz kesen Kenan, kısa süre sonra fabrikadan ayrılarak Mahallede Leyla'nın karşısına çıktı. Leylanın İtirazlarına rağmen zorla arabaya bindirip kapıları kilitledi. Leyla nereye gittiklerini sorarken Kenan, onu kaçırdığını söyledi.

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümüyle Perşembe akşamı atv'de.