Felaketin ayak sesleri...

atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 20.bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul’un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Emir, verdiği mücadele sırasında her şeyini kaybetmenin yarattığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Zehra'nın desteğiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışırken Uzay'ın kurduğu tuzağın Sado ve Mert'i de hedef aldığını öğrenir. Üç arkadaş, kaybettikleri hayallerine yeniden kavuşmak için harekete geçer. Ancak karşılarına çıkan engeller umutlarını tüketirken hiç beklemedikleri bir fırsat ortaya çıkar.

Galip, kayıp oğlunun izini sürmeye devam ederken Bayram'ın gizlediği sırlar giderek daha büyük bir tehlikeye yol açar. Ömer'i kurtarmak amacıyla hazırlanan plan, Hasan'ı da haberi olmadan bu hesaplaşmanın bir parçası hâline getirir. Öte yandan Hasan, zihnini meşgul eden soruların yanıtlarını ararken geçmişin gizemlerine biraz daha yaklaşır.

Bütün bunlar yaşanırken Uzay, elde ettiği zaferin keyfini sürmektedir. Bu süreçte Melek'le aralarındaki yakınlık artar ancak ilişkileri hiç beklemedikleri bir sınavla karşı karşıya kalır. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı, sürpriz bir gelişmeyle farklı bir boyuta taşınır.

Uzay da Melek de yaşananlardan habersizdir. Oysa Emir ve arkadaşları, onları kendi kurdukları tuzağa düşürmeye hazırlanmaktadır. Ancak atacakları son adım, büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşler ve Uzay ile Hasan'ı karşı karşıya getirir. Üstelik asıl felaket henüz kapıya dayanmamıştır…