Müge Anlı İle Tatlı Sert

800 yıllık kraliçe masalına inandığı için mi evden ayrıldı?

Günler sonra ailesinin karşısında...

Yayına gelen Şifanur, ailesiyle canlı yayında yüzleşti. Babasının kendisini dövdüğünü, annesinin de kendisini zorla evlendirmeye kalktığını söyledi. Ailesi bu iddiaları yalanladı.

Kraliçe masalı yüzünden mi evden ayrıldı?

Mitolojik üfürükçü ile birlikte canlı yayında...

Şahmeran olduğunu iddia eden Tuğba Hanım, yayına gelerek hakkındaki iddialar hakkında konuştu. Şifanur'a sadece yardım ettiğini ve destek olduğunu söyledi. Kendisinin zor günler yaşadığını şahmeran olmadığını yineledi.

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1995'te 5 yaşındayken kaybolan Tarık Ak'a ne oldu?

19 Nisan 1995'te 5 yaşındayken Küçükçekmece'deki evinin önünden kayboldu. Tarık Ak'ın kaybolduğu sokağın önünden canlı yayın...