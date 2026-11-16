Müge Anlı İle Tatlı Sert
16 Kasım 2026, Pazartesi 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

800 yıllık kraliçe masalına inandığı için mi evden ayrıldı?
Günler sonra ailesinin karşısında...

Yayına gelen Şifanur, ailesiyle canlı yayında yüzleşti. Babasının kendisini dövdüğünü, annesinin de kendisini zorla evlendirmeye kalktığını söyledi. Ailesi bu iddiaları yalanladı.

Kraliçe masalı yüzünden mi evden ayrıldı?
Mitolojik üfürükçü ile birlikte canlı yayında...

Şahmeran olduğunu iddia eden Tuğba Hanım, yayına gelerek hakkındaki iddialar hakkında konuştu. Şifanur'a sadece yardım ettiğini ve destek olduğunu söyledi. Kendisinin zor günler yaşadığını şahmeran olmadığını yineledi.

Özel gereksinimli evladı ile sokakta kalma tehlikesi yaşayan anne...

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