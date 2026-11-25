Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 50. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 50. Bölüm yarışmacısı Karabük doğumlu Hilal Demirel oldu. 32 yaşında, iki çocuk annesi Hilal, kazanacağı parayla ev yemekleri ve yöresel lezzetler üzerine kendi restoranını açmayı ve evlatlarının geleceğini güvence altına almayı hedefledi.

6 numaralı kutuyla yarışan Hilal, daha ilk turda mavi kutuların açılmasıyla büyük sevinç yaşadı. İkinci turda istediği başlangıcı yapamayan Hilal, ilerleyen turlarda peş peşe açtırdığı mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başardı.

Yarıştığı süre boyunca moralini yüksek tutmayı başaran Hilal, 3. turda eşinin ve evlatlarının stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. 6. turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla birlikte Hilal, bu turda gelen 900.000 TL'lik banka teklifine "varım" dedi ve daha fazla riske girmedi.

"Devam etseydi ne olacaktı?" sorusuna cevap bulmak için açtırdığı 21 numaralı kutuda 5 TL'yi bulunca üzüntü yaşasa da ikinci kutu olarak 5 numaralı kutuyu seçti ve oradan 5 milyon TL çıkması sonucunda büyük sevinç yaşadı. Kendi kutusundan 1.000.000 TL çıksa da yarışmaya mutlu veda etti.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!