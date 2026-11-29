atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışan Azmi Coşkun, 300 bin TL değerindeki "15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir" sorusunda aldığı kararla stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Cevabından emin olmadığı için soruyu yanıtlamayı reddeden yarışmacının sözleri alkış topladı.

Azmi Coşkun kimdir?

Rize'nin Hemşin ilçesinden yarışmaya katılan 36 yaşındaki Azmi Coşkun, "Kim Milyoner Olmak İster?"de sergilediği performansla dikkat çekti. Rize'de doğup büyüyen Coşkun, üniversite eğitimini İzmir'deki Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Zorlu bir üniversite sürecinin ardından memleketine dönen yarışmacı, ilçe belediyesinde personel olarak görev yapıyor.

Karadeniz müziğine de ilgi duyan Azmi Coşkun, şarkı sözleri yazıyor. Ayrıca Hemşin dilinde kaleme alınan ve kültürel miras niteliği taşıyan ilk şiir kitabının sahibi olduğunu belirtiyor.

200 bin TL'lik soruyu telefon jokeriyle geçti!

Yarışmada başarılı performansını sürdüren Azmi Coşkun, 200 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

Kırmızı renkli çiçek açan, hangi adda uzun boylu bir tür süs bitkisi vardır?

Sorusuyla karşılaşan Coşkun, telefon jokerini kullanmayı tercih etti. Jokerden aldığı destekle doğru yanıtı veren yarışmacı, 300 bin TL'lik soruya ulaştı.

Ömer Halisdemir sorusunda yarışmadan çekildi!

Azmi Coşkun'un karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki soru ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir hakkındaydı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan hainlere ilk kurşunu sıkarak şehit düşen Ömer Halisdemir'in kabri nerededir?

Soruyu gören Coşkun, cevabından emin olmadığını belirterek yanıt vermek istemedi. Şehit Ömer Halisdemir'e duyduğu saygıyı dile getiren yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı.

Coşkun, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Rahmetli Ömer Halisdemir'in bizim için kıymeti çok büyük. Ben bu sorunun cevabından emin değilim. Bu sorunun cevabı emin olmadan verilecek bir cevap değil. Üzerinde bir şans denenecek soru değil. 300 bin TL'lik soru başka bir soru olsaydı bilmeden cevap verecektim ama şu an böyle bir saygısızlık yapmayacağım. Emin olmadığım bu soruyu asla cevaplamayacağım ve çekilmek istiyorum."

Cem Öğretir'den yarışmacıya takdir...

Yarışmadan çekilme kararı alan Azmi Coşkun'un yanıt vermemesi stüdyoda takdirle karşılandı. Sunucu Cem Öğretir de yarışmacının bu anlamlı davranışını överek, "Cevap vermeyerek o kadar güzel bir şey yaptınız ki sizi tebrik ediyorum, yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Yarışmacı çekilmeseydi vereceği yanıtın "Niğde'nin Bor ilçesinde" olduğu ortaya çıktı. Böylece Coşkun, doğru cevabı bilmesine rağmen emin olmadığı için tahminde bulunmamayı tercih etti. Azmi Coşkun'un bu kararı, yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.