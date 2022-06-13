10. Bölüm (Final) Foto Galeri

. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir...
Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder.
Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz...Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...
Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir. Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir...