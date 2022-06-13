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HAKİM GALERİ

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Final Bölümü Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.06.2022, 17:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.06.2022, 17:23
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10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar.

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir...

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Ve Azem oyunu başlatır.

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder.

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz...Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir. Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir...

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?

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