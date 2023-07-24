100 karede Hercai

Midyat'a, İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aksoy, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır.
Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?
Miran neredeyse hayatı boyunca hazırlandığı intikam planında artık sona ulaşmak üzeredir. Ama hayatın kendisine hazırladığı sürprizler de kapıda bekliyor!
Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Azat, Reyyan'ı düğünden vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Reyyan'ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı göze alan Azat, farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor.
Azat'ın silahından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılan minik Gül hayata gözlerini mi yumacak?
Şadoğlu ve Aslanbey konakları diken üstündedir. Reyyan ve Miran'ın nehre atlayıp gözden kayboldukları haberi tüm Mardin'i sarsıyor.
Şimdi herkes Miran ve Reyyan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor. Kızı Reyyan'ın ölmüş olabileceğini asla kabul etmek istemeyen Hazar, onu bulmaya kararlı!
Miran'ın, Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor! Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacak?