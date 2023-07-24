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100 karede Hercai

GİRİŞ TARİHİ: 24.07.2023, 18:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.07.2023, 18:50
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100 karede Hercai

Midyat'a, İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aksoy, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır.

100 karede Hercai

Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?

100 karede Hercai

Miran neredeyse hayatı boyunca hazırlandığı intikam planında artık sona ulaşmak üzeredir. Ama hayatın kendisine hazırladığı sürprizler de kapıda bekliyor!

100 karede Hercai

Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Azat, Reyyan'ı düğünden vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Reyyan'ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı göze alan Azat, farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor.

100 karede Hercai

Azat'ın silahından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılan minik Gül hayata gözlerini mi yumacak?

100 karede Hercai

Miran'ın yüreğindeki kin pişmanlığa mı dönüşecek?

100 karede Hercai

Şadoğlu ve Aslanbey konakları diken üstündedir. Reyyan ve Miran'ın nehre atlayıp gözden kayboldukları haberi tüm Mardin'i sarsıyor.

100 karede Hercai

Şimdi herkes Miran ve Reyyan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor. Kızı Reyyan'ın ölmüş olabileceğini asla kabul etmek istemeyen Hazar, onu bulmaya kararlı!

100 karede Hercai

Miran'ın, Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor! Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacak?

100 karede Hercai

Zehra Şadoğlu, Aslanbey konağını basıyor! Düğünden sonra yaşadığı acılarla iyice yıpranan anne, Miran ile karşı karşıya geliyor.

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