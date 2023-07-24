100 karede Hercai

Midyat'a, İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aksoy, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır.