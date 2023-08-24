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Miran'ın çıldırdığı anlar!

GİRİŞ TARİHİ: 24.08.2023, 15:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.09.2023, 08:41
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Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Sen attan düşünce kafanı biraz sert çarptın galiba''

Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Hayır demek onlar için bir seçenek değil! Ben bu planda hiçbir açık hiçbir eksik bırakmadım. O kızı verecekler!''

Miran'ın çıldırdığı anlar!

''İşte ondan sonra da Şadoğlu'nun ne adı kalacak ne itibarı!''

Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Bu evlilik olacak tamam bunu böyle herkes kabullense iyi olur!''

Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Ben de iki gün sonra kocası olacağım sana hesap mı vereceğim?''

Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Bak Gönül zaten ateşim yüksek aklının erişmeyeceği işlere karışma!''

Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Ben senin hiçbir şeyin değilim!''

Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Sen hiç masal bilir misin Reyyan? Bu masal burada sonra erdi!''

Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Seninle hikayemiz burada bitti Reyyan Şadoğlu!''

Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Sana dün gece söyledim orada olan orada kalacak sakın peşimden gelme sen o kulübede kaldın!''

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