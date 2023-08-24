Miran'ın çıldırdığı anlar!

''Sen attan düşünce kafanı biraz sert çarptın galiba'' ''Hayır demek onlar için bir seçenek değil! Ben bu planda hiçbir açık hiçbir eksik bırakmadım. O kızı verecekler!'' ''İşte ondan sonra da Şadoğlu'nun ne adı kalacak ne itibarı!'' ''Bu evlilik olacak tamam bunu böyle herkes kabullense iyi olur!'' ''Ben de iki gün sonra kocası olacağım sana hesap mı vereceğim?'' ''Bak Gönül zaten ateşim yüksek aklının erişmeyeceği işlere karışma!'' ''Ben senin hiçbir şeyin değilim!'' ''Sen hiç masal bilir misin Reyyan? Bu masal burada sonra erdi!'' ''Seninle hikayemiz burada bitti Reyyan Şadoğlu!'' ''Sana dün gece söyledim orada olan orada kalacak sakın peşimden gelme sen o kulübede kaldın!'' ''Hayatını kurtarıp Midyat meydanına attın ki herkes görsün!'' ''Bu kız yandı onu niye bir kere daha yaktın!'' ''Kim girdi lan bu odaya, kim girdiyse hemen söyleyecek!'' ''Eğer o söylemeden ben bulursam çok daha kötü olur!'' ''Ayakta uyuyorsunuz akıllı olun!'' ''Bundan sonra Reyyan'la kimse konuşmayacak tek kelime bile! Odasının önünden kimse geçmeyecek, onunla ilgili yorum bile yapmayacak herkes bunu böyle bilsin!'' ''İçim soğumuyor aga içim soğumuyor! Ben böyle olacağını bilmiyordum!'' ''Reyyan'a her baktığımda ona her yalan söylemek zorunda kaldığımda onun o masum bakışları böyle içime iğne gibi batıyor!'' ''Ben hiç böyle olmamıştım!'' ''Reyyan yaşattıklarımı ona yaptıklarımı unutmayacak!'' ''Hangi elinle tuttun lan kolunu?'' ''Reyyan yapmaz gitmez!'' 'Ölmemi istese bile o gözlerinin ardını gördüm. İntikamla taşsa bile yanan ruhunu gördüm!'' ''Ulan it ben sana Reyyan'ı yar eder miyim?'' ''Oğlum Azat, Reyyan karım olacaktır dedi elini tuttu Reyyan'ın elini!'' ''Reyyan'' ''Madem beni yok sayıyorsun o zaman bu salıncak da yok Reyyan da yok, Miran da yok!'' ''Azat ağabey diyeceksin!'' ''O yola çıkarak yanlış yaptım ben bütün öfkemi Hazar'dan alacaktım Reyyan'dan değil!'' ''Ben sana demedim mi? Eğer Reyyan bu evliliği ben söylemeden bir başkasından duyarsa senden bilirim demedim mi?'' ''Şimdi bu konaktaki herkes şahidim olsun seni boşuyorum Gönül!'' ''Başkasının karısına göz dikmek ne lan'' ''O eller sana sığınan birine kötülük yapmak için uzanırsa bunu hatırla!''