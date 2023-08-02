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Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

GİRİŞ TARİHİ: 02.08.2023, 15:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.08.2023, 15:59
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Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Bak aslanım sizinle şöyle bir anlaşma yapalım, aldıklarınızı bırakın sonra da uslu uslu çıkın gidin buradan!''

Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Madem hepimiz vicdan azabı çekiyoruz o zaman bu azaba bir son vermenin vakti geldi.''

Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Kimileri ölümden korkar, kimileri ölümden sonraki azaptan Ertan!''

Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Ölmeyi çoktan göze aldım, yanımda kimleri götürürüm onu düşünüyorum!''

Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Sen de Ali Cengiz oyunu çoksa ben de G4 çok İsmet Ali...''

Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Bu hayatta en sevmediğim şey namertliktir.''

Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Herkes ölmek için yaşar Dadaylı mevzu mezar değil!''

Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Dikkat et yutma tuvalette çıkartamazsın sonra beklersin beklersin taş gelmez!''

Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Sana bir yerinden hıyar çıkar demiştik dimi? Ama hıyar da bir nimettir!''

Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Bu işler parayla oluyorsa vereyim parasını da iki dakika adam ol!''

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