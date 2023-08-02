Serhat Hakeri'den unutulmaz raconlar 📿💣

''Bak aslanım sizinle şöyle bir anlaşma yapalım, aldıklarınızı bırakın sonra da uslu uslu çıkın gidin buradan!'' ''Madem hepimiz vicdan azabı çekiyoruz o zaman bu azaba bir son vermenin vakti geldi.'' ''Kimileri ölümden korkar, kimileri ölümden sonraki azaptan Ertan!'' ''Ölmeyi çoktan göze aldım, yanımda kimleri götürürüm onu düşünüyorum!'' ''Sen de Ali Cengiz oyunu çoksa ben de G4 çok İsmet Ali...'' ''Bu hayatta en sevmediğim şey namertliktir.'' ''Herkes ölmek için yaşar Dadaylı mevzu mezar değil!'' ''Dikkat et yutma tuvalette çıkartamazsın sonra beklersin beklersin taş gelmez!'' ''Sana bir yerinden hıyar çıkar demiştik dimi? Ama hıyar da bir nimettir!'' ''Bu işler parayla oluyorsa vereyim parasını da iki dakika adam ol!'' ''Etrafımda böyle dönüyorsan dansözüm olmuşsundur!'' '' Bazen insanlar hayatına girdiğinde sevinirsin bazen de çıktıklarında ama unutma o insanlara ne yaşattıysan gün gelir yaşattıklarını yaşarsın...'' '' Kasaba camiiden selanız verilir, öğle namazına mütakip cenazeleriniz kalkar.'' ''Ne diyeyim mukedderat!'' ''Kayıp insanları araştırma ve işin içinde parmağı olanların parmağını kırıp bir tarafına sokma bürosundanız!'' ''Erkek adam yakışıklı olmaz, delikanlı olur sen de bunu öğren dümbük!'' ''Sen vurursun bela okurlar, ben vururum sela okurlar!'' ''Burayı satın alacağız petshop yapacağız hayvan dükkanı yani. Seni de bir kafese koyacağız maymun diye oynatacağız!'' '' Hediyeni aldın mı Topçuoğlu? İşte böyle halka uzattığın elleri böyle tek tek keseceğim'' ''En büyük eli keseceğim! Sıra sende kefenini hazırla...'' ''Ölüler iyi bilir yaşamak güzeldir!'' ''Hepimizin sonu kara toprak. Biz sadece biz oraya girmeden önce yanımızda bir kaç deyusu götürmek için acele ediyoruz!'' ''Biz belediye zabıtasıyız birader. Camiiye yakın mesafede içki sattığınız için ruhsatınızı iptal etmeye geldik!'' ''Bak eğer yalan söylüyorsan bir daha gelirim sırtına binerim Veli Efendi'de koştururum seni finishe beraber gideriz ha...'' ''Ulan hem bir kadını dövüyorsun sonra da kendine erkek mi diyorsun sen?'' ''Ben senin yerinde olsam beni sağ bırakmazdım çünkü er ya da geç keseceğim seni!'' ''Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın! Er ya da geç yerini bulacağım sonra da sana ne yapacağım biliyor musun? Vücuduna adımı mermiyle yazacağım!'' ''Bak bak tavşan gidiyor ekine kulakları dikine sen gerisini anladın!'' ''Ne o kaptan biraz tedirgin gördüm seni hayırdır Karadeniz'de gemilerin mi battı?''