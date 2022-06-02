Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Pandemi günleri geride kaldı, aylardır evden çalışanlar için ofise dönüş vakti de geldi.
Bu konuda dikkat çeken bir haber teknoloji dahisi Elon Musk'tan geldi. Evden çalışma günlerinin sona erdiğini belirten Musk, çalışanlarına "derhal ofise dönün" çağrısı yaptı.
Tesla CEO'su dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, daha önce de uzaktan çalışma ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.
Bu çalışma modeline karşı çıkan Silikon Vadisi girişimcisi Musk, Amerikalıları tembel olmakla suçlamıştı
Son olarak Elon Musk'a ait olduğu öne sürülen ve sosyal medyada dolaşan ''Uzaktan çalışma artık kabul edilemez" başlıklı bir eposta, gündeme bomba gibi düştü.
Personele gönderildiği belirtilen mesajda, çalışanların ofise dönüşünü mecbur kılan Musk,''Uzaktan çalışmak isteyen herkes, haftada en az 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalı" ifadelerine yer vererek çalışanlarını tehdit etti.