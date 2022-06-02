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Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Pandemi günleri geride kaldı, aylardır evden çalışanlar için ofise dönüş vakti de geldi.

Bu konuda dikkat çeken bir haber teknoloji dahisi Elon Musk'tan geldi. Evden çalışma günlerinin sona erdiğini belirten Musk, çalışanlarına "derhal ofise dönün" çağrısı yaptı.

GİRİŞ TARİHİ: 02.06.2022, 17:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.06.2022, 17:36
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Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Basına sızan maile göre Musk, ofise gelmeyen çalışanlarını kovacak

Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Elon Musk'ın, çalışanlarına attığı e-posta sosyal medyaya sızdı, iş dünyasında yer yerinden oynadı.

Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Tesla CEO'su dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, daha önce de uzaktan çalışma ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Bu çalışma modeline karşı çıkan Silikon Vadisi girişimcisi Musk, Amerikalıları tembel olmakla suçlamıştı

Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Son olarak Elon Musk'a ait olduğu öne sürülen ve sosyal medyada dolaşan ''Uzaktan çalışma artık kabul edilemez" başlıklı bir eposta, gündeme bomba gibi düştü.

Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Personele gönderildiği belirtilen mesajda, çalışanların ofise dönüşünü mecbur kılan Musk,''Uzaktan çalışmak isteyen herkes, haftada en az 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalı" ifadelerine yer vererek çalışanlarını tehdit etti.

Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Milyarder iş insanı bir anlamda çalışanlarını kovmakla tehdit etti.

Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Özellikle pandemi ile birlikte bir çok şirket uzaktan çalışmaya geçti,

Elon Musk'tan çalışanlarına “ofise dön” emri

Tesla ise, pandemi sonrası ofise dönüşü zorunlu kılan şirketler arasında yer alıyor

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