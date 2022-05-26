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Holiganların rövanşı

UEFA Konferans Ligi'nde Roma - Feyenoord maçı öncesi holiganlar ortalığı birbirine kattı.

GİRİŞ TARİHİ: 26.05.2022, 18:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.05.2022, 18:08
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Holiganların rövanşı

UEFA Konferans Ligi'nde dün Roma ve Feyenord arasında final karşılaşması vardı.

Holiganların rövanşı

Tiran'daki maçtan önce, iki takımın taraftarları karşı karşıya geldi.

Holiganların rövanşı

Arnavut Polisi, holiganları durdurmakta zorlandı.

Holiganların rövanşı

Olaylı maçta kazanan taraf Roma oldu. Ama akıllarda kalan ne yazık ki holiganlardı.

Holiganların rövanşı

Meşalelerle birbirlerine vurdular... Sokakları karıştırdılar.

Holiganların rövanşı

UEFA Konferans Ligi finali öncesinde Roma ve Feyenoord taraftarları olay çıkardı.

Holiganların rövanşı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki maç için kente giden holiganlar, karşı karşıya geldi.

Holiganların rövanşı

Polis, tarafları durdurmakta güçlük çekti. Onlarca holigan gözaltına alındı.

Holiganların rövanşı

2017'de oynanan maç öncesinde de kavga etmişti.

Holiganların rövanşı

Roma'daki maç için, İtalya'ya giden Hollandalı holiganlar, büyük olay çıkarmış, hatta tarihi eserlere bile zarar vermişti.

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