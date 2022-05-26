Holiganların rövanşı

UEFA Konferans Ligi'nde dün Roma ve Feyenord arasında final karşılaşması vardı. Tiran'daki maçtan önce, iki takımın taraftarları karşı karşıya geldi. Arnavut Polisi, holiganları durdurmakta zorlandı. Olaylı maçta kazanan taraf Roma oldu. Ama akıllarda kalan ne yazık ki holiganlardı. Meşalelerle birbirlerine vurdular... Sokakları karıştırdılar. UEFA Konferans Ligi finali öncesinde Roma ve Feyenoord taraftarları olay çıkardı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki maç için kente giden holiganlar, karşı karşıya geldi. Polis, tarafları durdurmakta güçlük çekti. Onlarca holigan gözaltına alındı. 2017'de oynanan maç öncesinde de kavga etmişti. Roma'daki maç için, İtalya'ya giden Hollandalı holiganlar, büyük olay çıkarmış, hatta tarihi eserlere bile zarar vermişti. Bu görüntüler de 5 yıldır devam eden iki takım arasındaki husumetin son raundu oldu. Merakla beklenen maça gelince, Roma final maçını rakibi Feyenoord'u 1-0 yenerek kazandı. İtalyan ekibi tarihte ilk kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu olarak tarihe geçti.