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Umutsuz yolculuk

Otobüsün gizli bölmesinde 47 kaçak

GİRİŞ TARİHİ: 19.05.2022, 17:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.05.2022, 17:33
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Umutsuz yolculuk

Van Polisi yol denetimine çıktı. Durdurulan 2 otobüs ilk bakışta boş gibi görünüyordu.

Umutsuz yolculuk

İçeride yapılan kapsamlı araştırma arkadaki gizli bölmeyi ve o bölmedeki yolcuların umutsuz bakışlarını ortaya çıkardı.

Umutsuz yolculuk

Umutsuz yolculuk

Kimi kendinden geçmiş kimi de havasızlıktan bitkin düşmüştü.

Umutsuz yolculuk

2 otobüsün arka koltuğuna yapılan gizli bölmede tam 47 göçmen yakalandı.

Umutsuz yolculuk

Van Polisi kent girişinde yol denetimindeydi.

Umutsuz yolculuk

Durdurulan 2 otobüsün arka koltuğunda gizli bölme olduğu fark edildi. İçerisi tıka basa doluydu

Umutsuz yolculuk

Göçmenler her biri 6,5 metrekarelik gizli bölmeye balık istifi doldurulmuştu.

Umutsuz yolculuk

Havasızlıktan bitkin düşen göçmenler tek tek dışarı çıkartıldı.

Umutsuz yolculuk

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

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