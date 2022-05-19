Umutsuz yolculuk

Van Polisi yol denetimine çıktı. Durdurulan 2 otobüs ilk bakışta boş gibi görünüyordu. İçeride yapılan kapsamlı araştırma arkadaki gizli bölmeyi ve o bölmedeki yolcuların umutsuz bakışlarını ortaya çıkardı. Kimi kendinden geçmiş kimi de havasızlıktan bitkin düşmüştü. 2 otobüsün arka koltuğuna yapılan gizli bölmede tam 47 göçmen yakalandı. Van Polisi kent girişinde yol denetimindeydi. Durdurulan 2 otobüsün arka koltuğunda gizli bölme olduğu fark edildi. İçerisi tıka basa doluydu Göçmenler her biri 6,5 metrekarelik gizli bölmeye balık istifi doldurulmuştu. Havasızlıktan bitkin düşen göçmenler tek tek dışarı çıkartıldı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Çoğu Bangladeş ve Pakistanlı 47 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü. Benzer bir operasyon da Adıyaman'da düzenlendi. Yakalanan 74 kaçak sınır dışı edildi.