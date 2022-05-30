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30 Mayıs 2022, Pazartesi
ÖZEL HABER – İlk ve tek kadın keskin nişancı Jandarma Astsubay Çavuş Didem Balıkçı

ÖZEL HABER – İlk ve tek kadın keskin nişancı Jandarma Astsubay Çavuş Didem Balıkçı

Şimdi bir Jandarma Komando birliğine gideceğiz ve sizleri oradaki çok özel bir isimle tanıştıracağız. Kadın keskin nişancı Astsubay Çavuş Didem Balıkçı...

Henüz 27 yaşında, Türkiye'deki ilk ve tek keskin nişancısı o.

Yüzündeki boyaları, üstündeki gizlenme ağları, elinde silahı... Çocukken gönlünü verdiği bu işte 3. yılı onun...

atv Haber, o tugaydaki komandolarla ve Didem Balıkçı ile bir günü beraber geçirdi....

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