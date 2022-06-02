Sağlıkta devrim gibi karar. Özel hastaneler ücretsiz oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerde muayene olmak isteyenler için özel bir düzenlemeye gidiyor. Yeni sistemde; muayene, tahlil ve tedavinin tamamen ücretsiz olması planlanıyor. Hastane yönetimleri, ya sisteme dahil olacak ya da tamamen çıkacak. Karar vermeleri için son tarih 7 haziran.

Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastane - devlet hastanesi ayrımını ortadan kaldıracak bir adım attı. Özel hastanelere, "ya tamamen SGK kapsıma gir ya da çık" dedi.

SGK ile anlaşan özel hastenelerde tüm branşlar devlet hastanelerinde olduğu gibi ücretsiz olacak.