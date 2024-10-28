Karadut - 2. Fragman

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28 Ekim 2024, Pazartesi 20:00

Karadut 6.Bölüm Fragmanı

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"Sen benim inandığım en güzel yalandın..."

Çetin bir kızını evlenmeye mecbur ederken, diğer kızının evlilik haberini kabul bile edemez. Zuhal babasının tavrına rağmen nikah günü almakta ısrarcıyken bazı gelişmeler Çetin tarafında beklenmedik bir jestle sonuçlanacaktır.

Bora yaşadığı aşk acısıyla hayatını değiştirecek bir karar verir. Bu sırada Zuhal'i gelinlikli görmenin şokunu atlatamayan Nihan saldırganlıklarının sonuçlarıyla karşılaşır.

Aslı'ya uzun zamandır ilk defa güzel bir haber gelince herkes rahat bir nefes alır. Erdem kardeşlerin peşini bırakmayan Alp ve Rezzan'a ise ağızlarının payını veren Zuhal olacaktır. Bu sırada Begüm'ün yüzünü güldüren Baran, Erdem ailesinin radarına girmekten son anda kurtulur.

Yeni gelişmelerin vesilesiyle ortaya çıkan bir yüz, Tayfun'un geçmişine ışık tutar. Bora, hala öfke duyduğu babasının çocukluğuyla ilgili şok edici gerçekler öğrenir. Ancak Nihan'dan özenle sakladığı gerçekleri annesinin çoktan öğrendiğinden habersizdir. Son ana kadar çevresindekileri oyalayan Nihan'ın beklenmedik bir hamlesi herkesi derinden sarsacaktır. Zuhal'in karşılığı ise Çetin önde olmak üzere herkese bir ders olacaktır…

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