1. Bölüm Foto Galeri

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.