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Esra Erol'da
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KARDELENLER GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2025, 14:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.01.2025, 14:58
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1. Bölüm Foto Galeri

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

1. Bölüm Foto Galeri

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

1. Bölüm Foto Galeri

Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

1. Bölüm Foto Galeri

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

1. Bölüm Foto Galeri

Dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

1. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor.

1. Bölüm Foto Galeri

Kardelenler ilk bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de

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