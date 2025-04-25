canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
11
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
KARDELENLER GALERİ

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.04.2025, 14:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.04.2025, 14:23
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Arif'in Koray yüzünden yaralanması ve beraberinde gelişinde olaylar, Korkmaz ailesi için yeni bir mücadelenin başlangıcı olur.

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Gülcan ile Fatoş, karşılarına çıkan fırsatla geleceklerini güvence altına almak isterken; Kahraman ile Raci, anneleri Hicran'a beklenmedik bir sürpriz yaparlar.

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Yankı, Aysel ile barışmak için komik bir durumun içine düşer.

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Koray'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Fatoş, hiç ummadığı bir durumla karşılaşırken, Korkmaz ailesi yaşanan tüm acılara ve zorluklara rağmen yine bir aradadır.

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

"Sen gitme, ben çocuk kalayım…"

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Yapımcı : Nazlı Heptürk

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Yönetmen : Serkan Birinci

10. Bölüm (Final) Foto Galeri

Senaryo : Gül Abus Semerci

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN