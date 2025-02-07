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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDELENLER GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.02.2025, 11:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.02.2025, 12:11
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2. Bölüm Foto Galeri

Hayırsız oğullarının acımasız eşleri tarafından huzurevine bırakılan Hicran, ne yapacağını bilmez haldeyken, Aysel ile Ferit de amcalarının yaptıklarının şaşkınlığını yaşamaktadır.

2. Bölüm Foto Galeri

Gülcan ile Fatoş, kocalarıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.

2. Bölüm Foto Galeri

Bir türlü sığınacak bir çatı bulamayan Korkmazlar, çok zor anlar yaşarlar.

2. Bölüm Foto Galeri

Hicran içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolları ararken; Aysel ile Ferit, Gündoğan Koleji'nin bursluluk sınavına girmenin heyecanı yaşarlar.

2. Bölüm Foto Galeri

Arif cephesinde birtakım gelişmeler yaşanırken, Racilerin fütursuzca hizmete açtıkları kebapçının açılışında beklenmedik olaylar yaşanır.

2. Bölüm Foto Galeri

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

2. Bölüm Foto Galeri

Dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

2. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor.

2. Bölüm Foto Galeri

Kardelenler yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!

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