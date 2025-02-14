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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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3. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.02.2025, 12:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.02.2025, 12:37
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3. Bölüm Foto Galeri

Kebapçıda çıkan yangının içinde kalan Fatoş, apar topar hastaneye kaldırılırken, Arif ile Kahraman'ın arasındaki tartışma, hastane koridorlarına kadar sıçrar.

3. Bölüm Foto Galeri

Komadan uyanıp neye uğradığını şaşıran Arif'i, Menekşe'ler de daha da büyük bir şok beklemektedir.

3. Bölüm Foto Galeri

Gündoğan Koleji bursluluk sınavını kazanamayan Ferit ile Aysel, sonuçlara itiraz etmek üzere okulun yolunu tutarlar.

3. Bölüm Foto Galeri

Raci yanan dükkanını tadilat ettirmek isterken, ummadığı bir durumun içine çekilen Koray'ın ayağına büyük bir fırsat gelir.

3. Bölüm Foto Galeri

Yeni bir iş yapmak üzere sermaye bulan Çınar, ailesiyle birlikte beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

3. Bölüm Foto Galeri

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

3. Bölüm Foto Galeri

Dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

3. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor.

3. Bölüm Foto Galeri

Kardelenler yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!

3. Bölüm Foto Galeri

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