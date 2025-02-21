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KARDELENLER GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.02.2025, 12:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.02.2025, 12:06
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4. Bölüm Foto Galeri

Korkmaz ailesi, Gülcan'ın başına gelenlerin şokunu yaşarken, bir yandan da su basmış olan evlerinin çaresizliği içindedirler.

4. Bölüm Foto Galeri

Raci, Gülcan ile arasını düzeltmenin yollarını ararken, Koray ise işin içinden sıyrılmanın rahatlığını yaşamaktadır.

4. Bölüm Foto Galeri

Gündoğan Koleji'nde çocuklar, yeni bir ödev yapmak için kolları sıvarlar.

4. Bölüm Foto Galeri

Para kazanmakta kararlı olan Çınar, yeni bir iş daha yapmaya karar verir.

4. Bölüm Foto Galeri

Kahraman, anne ve babasına Fatoş'tan gizli yardım etmek isterken, Gizem'in Aysel'e karşı yapmak istediği sinsi hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

4. Bölüm Foto Galeri

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

4. Bölüm Foto Galeri

Dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

4. Bölüm Foto Galeri

Kardelenler yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!

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