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Esra Erol'da
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5. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.02.2025, 16:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.02.2025, 16:58
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5. Bölüm Foto Galeri

"Bazen doğru yolu bulmak için kaybolmak gerekir…"

5. Bölüm Foto Galeri

Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, Hicran ile Fatoş arasındaki ipler iyice gerilir.

5. Bölüm Foto Galeri

Gülcan, Raci ile ilgili yeni kararlar alırken; Leo, Ferit'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder. Evi geçindirebilmek için iş arayan Arif, hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır.

5. Bölüm Foto Galeri

Aysel ile Yankı cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gündoğan Koleji'nin kütüphanesinde çalışmaya başlayan Ferit, hiç ummadığı bir durumun içine çekilir.

5. Bölüm Foto Galeri

Raci, kendisine gelen tebligatla şoka uğrarken; Aysel ile Ferit, hayatlarıyla ilgili radikal bir karar verirler.

5. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Pazar 20.00'de atv'de.

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