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KARDELENLER GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.03.2025, 14:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.03.2025, 14:52
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6. Bölüm Foto Galeri

Eline ulaşan boşanma tebligatının şokunu yaşayan Raci, soluğu Korayların villasında alırken, Hicranlar ise Feritlerin gidişiyle yapacaklarını bilmez haldedirler.

6. Bölüm Foto Galeri

Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasındaki gerilim, gün geçtikçe artmaya devam eder.

6. Bölüm Foto Galeri

. Cankat, Şeyda'nın dikkatini çekebilmek için büyük bir mücadele verir.

6. Bölüm Foto Galeri

Raci ile Gülcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Koray'la iş yapmak üzere evlerine gelen ortakları, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar.

6. Bölüm Foto Galeri

Asiye'nin doğum gününü kutlamak için kebapçıda bir araya gelen Korkmaz ailesi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

6. Bölüm Foto Galeri

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

6. Bölüm Foto Galeri

Kardelenler yeni bölümleriyle Pazar 20.00'de atv'de

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