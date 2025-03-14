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KARDELENLER GALERİ

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.03.2025, 14:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.03.2025, 14:04
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7. Bölüm Foto Galeri

Kebapçıda korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük panik yaşarlar.

7. Bölüm Foto Galeri

Parla ile Ferit'in birbirinden habersiz yazışmaları, Leo ile Pelinsu cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

7. Bölüm Foto Galeri

Arif ile Hicran, evi geçindirebilmek için çareler ararken, Çınar ise kebapçıya saldıranların yakalanması için çabalamaktadır.

7. Bölüm Foto Galeri

Koray ile Menekşe'ye karşı sinsi bir plan yapan Rüya'nın işi umduğu gibi gitmez.

7. Bölüm Foto Galeri

Kebapçıda oluşan hasar yüzünden ve Fatoş'un baskılarına dayanamayan Kahraman'ın yaptığı radikal hamle, Korkmaz ailesini derinden sarsar.

7. Bölüm Foto Galeri

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

7. Bölüm Foto Galeri

Kardelenler yeni bölümleriyle Pazar 20.00'de atv'de

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