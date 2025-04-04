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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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9. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.04.2025, 10:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.04.2025, 10:53
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9. Bölüm Foto Galeri

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

9. Bölüm Foto Galeri

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

9. Bölüm Foto Galeri

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır.

9. Bölüm Foto Galeri

Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur.

9. Bölüm Foto Galeri

Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

9. Bölüm Foto Galeri

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

9. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Pazar 20.00'de atv'de

9. Bölüm Foto Galeri

9. Bölüm Foto Galeri

9. Bölüm Foto Galeri

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