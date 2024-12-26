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KARDELENLER GALERİ

atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Kardelenler' için geri sayım başladı. İlk Tanıtım'ın yayınlandığı dizi izleyiciler tarafından çok beğenildi. Kardelenler'in oyuncu kadrosunda kimler var? Kardelenler'in konusu ne? Tüm detaylar haberimizde...

GİRİŞ TARİHİ: 26.12.2024, 12:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.12.2024, 12:52
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atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?

NGM imzası taşıyan, yapımcılığını Nazlı Helptürk'ün üstlendiği yeni dizi 'Kardelenler' çok yakında atv'de başlıyor.

atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Merakla beklenen Kardelenler dizisi heyecanlı, aksiyon dolu ve duygusal sahneleriyle akıllara kazınacak.

atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kardelenler" dizisi, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyacak.

atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?

İstanbul'da çekilen Kardelenler dizisi, hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.

atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Kardelenler'in oyuncu kadrosunda Barış Falay, Ayda Aksel, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi oyuncular yer alıyor.

atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kardelenler dizisinde bizi neler bekliyor?

atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?

atv'nin yeni dizisi "Kardelenler" çok yakında atv'de başlıyor!

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