atv'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor? Kardelenler'in oyuncu kadrosu ve konusu ne?

NGM imzası taşıyan, yapımcılığını Nazlı Helptürk'ün üstlendiği yeni dizi 'Kardelenler' çok yakında atv'de başlıyor.
Merakla beklenen Kardelenler dizisi heyecanlı, aksiyon dolu ve duygusal sahneleriyle akıllara kazınacak.
Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kardelenler" dizisi, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyacak.
İstanbul'da çekilen Kardelenler dizisi, hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.
Kardelenler'in oyuncu kadrosunda Barış Falay, Ayda Aksel, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi oyuncular yer alıyor.