100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

Aybike ve Berk arasında zıtlaşmayla başlayan yakınlık gün geçtikçe büyük bir aşka dönüştü.İki gencin fırtınalı aşkı nasıl başladı hatırlamaya ne dersiniz?💥
Aybike, Ataman Koleji'ne adım attığı andan itibaren Berk'e ilgi duymaya başladı ;ancak duyguları karşılıklı değildi.
İki genç farklı karakterdeydiler. Verilen bir partide Aybike, Berk'ten gözlerini alamadı. Berk ise, yaşananları eğlence dünyasının bir malzemesi olarak gördü.
Kızıl şeytan Berk, Eren kuzenlerle sık sık karşı karşıya geldi. Hatta kimi zaman olaylar şiddet boyutuna bile vardı.
Oğulcan ile kapışan Berk, Aybike'nin gazabına uğradı. Aybike ile Berk'in okul kantinindeki kavgası bu ilişkinin sıradan olmayacağının göstergesiydi