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100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2023, 12:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.01.2023, 14:49
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100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

Aybike ve Berk arasında zıtlaşmayla başlayan yakınlık gün geçtikçe büyük bir aşka dönüştü.İki gencin fırtınalı aşkı nasıl başladı hatırlamaya ne dersiniz?💥

100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

Aybike, Ataman Koleji'ne adım attığı andan itibaren Berk'e ilgi duymaya başladı ;ancak duyguları karşılıklı değildi.

100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

İki genç farklı karakterdeydiler. Verilen bir partide Aybike, Berk'ten gözlerini alamadı. Berk ise, yaşananları eğlence dünyasının bir malzemesi olarak gördü.

100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

Fakir oldukları için Eren kuzenleri Ataman Koleji'ne yakıştıramadı, onları küçümsedi.

100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

Kızıl şeytan Berk, Eren kuzenlerle sık sık karşı karşıya geldi. Hatta kimi zaman olaylar şiddet boyutuna bile vardı.

100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

Oğulcan ile kapışan Berk, Aybike'nin gazabına uğradı. Aybike ile Berk'in okul kantinindeki kavgası bu ilişkinin sıradan olmayacağının göstergesiydi

100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

Ağabeyine yapılanlara dayanamayan Aybike, Berk'in saçlarına yapıştı.

100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

Aybike'yi durdurmak öyle kolay değildi. Kimse Berk'i elinden alamadı.

100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

İkilinin kavgasını Ataman Koleji öğrencileri büyük bir keyifle izledi.

100 karede AyBer... Aybike ve Berk neler yaşadı?💖✨

AyBer'in şiddetli kavgası okul müdürünün gelmesiyle son buldu.

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