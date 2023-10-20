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KARDEŞLERİM GALERİ

101. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.10.2023, 11:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.10.2023, 11:50
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101. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

101. Bölüm Foto Galeri

Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır.

101. Bölüm Foto Galeri

Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır.

101. Bölüm Foto Galeri

Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar.

101. Bölüm Foto Galeri

Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar.

101. Bölüm Foto Galeri

Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

101. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer)

101. Bölüm Foto Galeri

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen)

101. Bölüm Foto Galeri

Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

101. Bölüm Foto Galeri

"Büyük ümitler, büyük hayal kırıklığı yaratır…"

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