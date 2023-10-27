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102. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.10.2023, 11:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.10.2023, 11:12
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102. Bölüm Foto Galeri

"Gün yüzü hariç, tüm yüzleri gördük!"

102. Bölüm Foto Galeri

Emel'i sosyal hizmetlerin aldığını öğrenen Ömer, Asiye ve Orhan, telaş içinde onu yetimhaneden geri alabilmek için mücadele ederler.

102. Bölüm Foto Galeri

Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif, Yaman'a karşı sinsi bir plan kurmanın peşindeyken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz.

102. Bölüm Foto Galeri

Ömer'in başı, hiç beklenmedik bir durumdan dolayı belaya girer.

102. Bölüm Foto Galeri

Tolga, içi kan ağlayarak, Yasmin'e Mahir konusunda yardımcı olmaya çalışır.

102. Bölüm Foto Galeri

Orhan'la bir kez daha karşı karşıya gelen Şengül ise, Ataman Koleji'nin kulüpte düzenlediği etkinlikte; tüm davetlileri, şoke edecek gerçeklerle yüzleştirir.

102. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

102. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer)

102. Bölüm Foto Galeri

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen)

102. Bölüm Foto Galeri

Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz)

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