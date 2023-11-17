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105. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.11.2023, 10:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.11.2023, 10:30
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105. Bölüm Foto Galeri

Asiye'nin tutuklanmasıyla Eren Ailesi perişan oluyor!

105. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

105. Bölüm Foto Galeri

Tutuklu yargılanmasına karar verilen Asiye, demir parmaklıklar ardına girerken, Eren ailesi de perişan ve çaresiz bir haldedir.

105. Bölüm Foto Galeri

Akif, Ayla'dan Şevval'in eline geçen videoyu nasıl imha edeceğinin telaşını yaşamaktadır.

105. Bölüm Foto Galeri

Suzan'ı sarsacak birtakım gerçekler, tekrardan su yüzüne çıkarken, Ömer ile Süsen ilişkisinde umulmadık gelişmeler yaşanır.

105. Bölüm Foto Galeri

Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif'in yaptığı yeni planda, bu sefer işler beklediği gibi gitmez.

105. Bölüm Foto Galeri

Ailesinin başına gelen felaketlerden kurtulmak isteyen Fatma'nın bilinçsizce yaptığı hamle ise hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

105. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat),

105. Bölüm Foto Galeri

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike),

105. Bölüm Foto Galeri

Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin),

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