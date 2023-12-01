107. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
Kulüpte kavga eden Suzan ile Şevval, hemen hastaneye götürülürken, Yasmin de şahit olduğu kavganın şaşkınlığını yaşamaktadır.
Soygundan kurtardığı bankanın reklam filmi teklifini alan Orhan'ı yalnız bırakmak istemeyen Şengül, karşılaştığı manzaradan pek memnun olmaz.
Oğulcan ile Ömer, borçlu oldukları Macit'e karşı bir hamle yaparlarken, Ömer başına gelecek olan büyük tehlikeden habersizdir.