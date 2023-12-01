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107. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2023, 11:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2023, 11:21
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107. Bölüm Foto Galeri

Ömer'in başı belaya giriyor!

107. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

107. Bölüm Foto Galeri

"Bize yeni kafa lazım, bu çok dağıldı toparlayamıyoruz!"

107. Bölüm Foto Galeri

Kulüpte kavga eden Suzan ile Şevval, hemen hastaneye götürülürken, Yasmin de şahit olduğu kavganın şaşkınlığını yaşamaktadır.

107. Bölüm Foto Galeri

Soygundan kurtardığı bankanın reklam filmi teklifini alan Orhan'ı yalnız bırakmak istemeyen Şengül, karşılaştığı manzaradan pek memnun olmaz.

107. Bölüm Foto Galeri

Suzan ile Yaman cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken;

107. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan'ın Elif'in gönlünü kazanma mücadelesi, tüm hızıyla devam eder.

107. Bölüm Foto Galeri

Şevval, her daim Eren ailesinin arkasında duran Burak Müdür'le ilgili radikal bir karar alır.

107. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan ile Ömer, borçlu oldukları Macit'e karşı bir hamle yaparlarken, Ömer başına gelecek olan büyük tehlikeden habersizdir.

107. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

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