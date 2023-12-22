ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDEŞLERİM GALERİ

110. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.12.2023, 10:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.12.2023, 11:02
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110. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan, Umutcan'ı kaybetmenin büyük korkusunu ve telaşını yaşarken; Nebahat, Süreyya yüzünden öfkelendiği Akif'le ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır.

110. Bölüm Foto Galeri

Berk'in kafası, babası Gökhan'ın hayatına girmesiyle, iyice karışmaya başlamıştır.

110. Bölüm Foto Galeri

Evi geçindirebilmek için yanında Emel'le beraber gündeliğe giden Asiye, başlarına gelecek felaketten habersizdir.

110. Bölüm Foto Galeri

Yaman, Akif'e karşı Nebahat'le iş birliği yaparken, Asiye ile Ayaz cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.

110. Bölüm Foto Galeri

Koltukta buldukları paraları saklayan Fatma'nın yaşadığı talihsiz olay, Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesinde şok etkisi yaratır.

110. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

110. Bölüm Foto Galeri

Dizinin hikâye ve senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

110. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

110. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

110. Bölüm Foto Galeri

"Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar."

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