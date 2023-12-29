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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDEŞLERİM GALERİ

111. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.12.2023, 10:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.12.2023, 10:54
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111. Bölüm Foto Galeri

Eren kardeşler kayıp paraları arıyor!

111. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

111. Bölüm Foto Galeri

Emel'in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye'nin gündeliğe gittiği evde alır.

111. Bölüm Foto Galeri

Hamile olduğunu öğrenen Suzan'ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma'nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır.

111. Bölüm Foto Galeri

Nebahat'in, Akif'le ilgili aldığı kararlardan geri dönmeye niyeti yoktur.

111. Bölüm Foto Galeri

Yeni bir iş bulan Asiye'nin karşısına, çalıştığı yerde beklenmedik birisi çıkar.

111. Bölüm Foto Galeri

Akif, Süreyya ile evlenme eşiğinde olan Yaman'ı, açmaza sokacak bir hamle yapar.

111. Bölüm Foto Galeri

Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.

111. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer),

111. Bölüm Foto Galeri

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike),

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