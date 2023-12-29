111. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
Emel'in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye'nin gündeliğe gittiği evde alır.
Hamile olduğunu öğrenen Suzan'ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma'nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır.
Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer),