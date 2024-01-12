ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDEŞLERİM GALERİ

112. Bölüm Foto Galeri

GİRİ�� TARİHİ: 12.01.2024, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.01.2024, 11:39
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112. Bölüm Foto Galeri

Eren ailesi, Fatma'nın koltukta bulup sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte, hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar.

112. Bölüm Foto Galeri

Yaman ile Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın en yakın arkadaşları Tolga'ya fevrilikle yaptığı muamele, Tolga'nın kalbini kırar.

112. Bölüm Foto Galeri

Berk'in babası Gökhan, Ayla'ların evinde kalabilmek için başka yollara başvurur.

112. Bölüm Foto Galeri

Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde sürpriz bir etkinlik yapmak üzere birlik olup kolları sıvarlar.

112. Bölüm Foto Galeri

Bu etkinlik, beklenmedik olaylara sahne olurken, yeni yıla buruk başlamış olan Eren ailesi, aldıkları kahredici bir haber sonucunda, daha da perişan olurlar.

112. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer),

112. Bölüm Foto Galeri

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen),

112. Bölüm Foto Galeri

Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

112. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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