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KARDEŞLERİM GALERİ

120. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.03.2024, 11:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.03.2024, 11:34
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120. Bölüm Foto Galeri

Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır alır.

120. Bölüm Foto Galeri

Akif, türlü yalan ve numaralarla Nebahat'ten ayrılmasını isteyen Süreyya'yı oyalarken; Aybike, Tolga ile Yasmin'in arasının düzelmesi için çabalar.

120. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan, kendisinden hiç beklenmeyecek radikal hamleler yaparak, herkesi şaşkınlığa uğratır.

120. Bölüm Foto Galeri

Gökhan'la ilgili endişelerini Nebahat'le paylaşan Ayla, Akiflerden destek alır.

120. Bölüm Foto Galeri

Süsen ile Aybike, Ataman Koleji'nde yapılacak sürpriz bir turnuvaya katılmak için hırs yaparlar.

120. Bölüm Foto Galeri

Hayatıyla ilgili ciddi bir bilgi öğrenen Akif neye uğradığını şaşırırken, Cansu ve Aybike arasındaki gerginlik, Orhan'ı kahreden bir kazaya yol açar.

120. Bölüm Foto Galeri

Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.

120. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci yer alıyor.

120. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim dizisinin hikaye ve senaryosunu Gül Abus Semerci yazıyor.

120. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

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